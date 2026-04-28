Hombre desentierra a su hermana y la lleva al banco porque le negaron retirar dinero

En un insólito caso que se viralizó en redes sociales, un hombre de una tribu en la India, llegó a una sucursal bancaria rural cargando el esqueleto de su hermana fallecida, alegando que era la “prueba de la muerte” que le exigían para retirar dinero de su cuenta.

El hecho ocurrió en la sucursal de Maliposi del Odisha Grameen Bank, en el distrito de Keonjhar, donde Jeetu Munda, de 50 años, intentó retirar 20.000 rupias de la cuenta de su hermana Kalra Munda, fallecida dos meses atrás.

Según la policía, Munda había acudido previamente al banco, pero se le solicitó el certificado de defunción y otros documentos requeridos por la normativa. Al no poder presentarlos, regresó el lunes con los restos óseos exhumados de la tumba de su hermana.

Tras la polémica y la difusión masiva del caso, el Indian Overseas Bank emitió un comunicado aclarando que nunca se pidió la presencia física de la fallecida para procesar el retiro, desmintiendo las versiones que circularon en medios y redes sociales.

«He ido al banco varias veces, y allí me dijeron que llevara a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre. Aunque les dije que había fallecido, no me hicieron caso e insistieron en llevarla al banco. Por eso, desesperado, cavé la tumba y saqué su esqueleto como prueba de su muerte», declaró Jeetu Munda, un hombre analfabeto.

De acuerdo al periódico India Today la policía intervino posteriormente y los restos fueron enterrados de nuevo en presencia de las autoridades.

Aclaración del banco

Ante la indignación generalizada, el Indian Overseas Bank, patrocinador del Odisha Grameen Bank, aclaró que sus funcionarios jamás hicieron tal exigencia.

El banco indicó que el incidente ocurrió el 27 de abril en la sucursal de Malliposi y que se trató de la primera visita de Munda para retirar fondos de la cuenta de su hermana fallecida.

Según el banco, los funcionarios le informaron claramente que no se permiten retiros de terceros sin la debida autorización y que un certificado de defunción es obligatorio para la liquidación de la reclamación.

El banco también declaró que el individuo estaba «ebrio» y que posteriormente regresó con restos humanos, creando una «situación sumamente angustiosa», tras lo cual se alertó inmediatamente a la policía.

“El incidente parece haberse producido por desconocimiento del proceso de resolución de reclamaciones”, declaró el banco, añadiendo que su intención era salvaguardar el dinero del depositante y seguir el procedimiento debido.

Además, afirmó que no hubo acoso y que el banco está coordinando con las autoridades locales para ayudar a emitir el certificado de defunción y así poder tramitar la reclamación con carácter prioritario.

Respuesta de la policía

El inspector de policía de Patana, Kiran Prasad Sahu, describió a Munda como un hombre tribal analfabeto que desconocía los procedimientos legales, como las reclamaciones de beneficiarios o herederos.

“Los funcionarios del banco no han logrado que comprenda el procedimiento”, dijo, señalando una falta de comunicación más que mala intención.

El funcionario local de desarrollo del bloque, Manas Dandpat, dijo que no se había contactado con las autoridades anteriormente, pero que ahora intervendrían para resolver el problema.

Las autoridades también confirmaron que el beneficiario que figuraba en la cuenta de Kalra Munda había fallecido, lo que convierte a Jeetu Munda en el único reclamante.

La administración local ha ordenado al banco que garantice que el reclamante legítimo reciba el dinero tras la debida verificación.

A man in Odisha dug up his deceased sister’s grave and brought her skeleton to the bank Just to prove she had died.



He had been trying to withdraw ₹20,000 from her account, but bank officials kept insisting he bring the account holder in person. Despite repeatedly telling them… pic.twitter.com/hICEqwvPFu — Woke Eminent (@WokePandemic) April 28, 2026