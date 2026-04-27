Presentan guía para fortalecer gestión de residuos sólidos en los municipios

Santo Domingo. – El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coordinación con la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), presentó este lunes la segunda edición revisada y ampliada de la Guía para la Formulación de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS), junto a los términos de referencia (TDRs) que orientarán su implementación en los gobiernos locales.

La actividad fue encabezada por el ministro Paíno Henríquez. Este instrumento constituye una herramienta estratégica para fortalecer las capacidades municipales y avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible e integral de los residuos sólidos en el país. Contó además con la participación de técnicos de la LMD y Fedomu, consolidando un esfuerzo conjunto para fortalecer la gestión ambiental a nivel municipal.

Durante su intervención, el ministro destacó que estos instrumentos técnicos permitirán a los ayuntamientos mejorar la formulación, aprobación e implementación de sus planes de gestión de residuos, en cumplimiento de la Ley 225-20 de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, y su modificación mediante la Ley-98-25 Sobre Residuos Sólidos.

“Estamos dando un paso firme hacia una gestión más eficiente y sostenible de los residuos sólidos en el país, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos locales y garantizando mejores condiciones ambientales para la ciudadanía”, expresó el ministro Henríquez.

Esta guía establece un proceso estructurado que abarca desde el diagnóstico de la situación actual de los residuos en cada municipio, hasta la definición de lineamientos estratégicos y mecanismos de monitoreo, control y evaluación.

Asimismo, promueve la participación ciudadana, la inclusión de recicladores de base y la articulación interinstitucional. El lanzamiento de esta guía se llevó a cabo gracias al apoyo técnico del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

El presidente de la LMD, Víctor D´Aza, afirmó que “estos instrumentos de apoyo a los gobiernos locales son resultado de la articulación y el diálogo técnico entre la municipalidad y el gobierno central, a través del ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo común de acompañar la implementación de la gestión integral de los residuos sólidos en cada territorio. Este es el camino para lograr la transformación que buscamos”.

De su lado, el presidente de Fedomu, Nelson Núñez, valoró la iniciativa como una herramienta clave para acompañar a los gobiernos locales en el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de gestión de residuos, al tiempo que fortalece la gobernanza municipal.

“Gestionar los residuos no es solo recoger basura, es proteger la salud de la gente, preservar el medio ambiente, generar oportunidades económicas y dignificar nuestros territorios, indicó Núñez.

El también alcalde de Samaná agregó que esa entidad se mantiene al lado de cada municipio, de cada alcalde, de cada equipo técnico, acompañando este proceso y velando por la autonomía municipal.

La rueda de prensa se llevó a cabo en Fedomu y forma parte de las acciones de fortalecimiento institucional impulsadas por el Ministerio de Medio Ambiente, orientadas a acercar los servicios ambientales a la ciudadanía.

La aprobación de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos por parte de la institución constituye un requisito esencial para que los ayuntamientos puedan acceder a recursos destinados a la gestión operativa de los residuos, lo que resalta la importancia de esta iniciativa para el desarrollo sostenible del país.

Con este esfuerzo conjunto, el Ministerio de Medio Ambiente, la LMD y Fedomu reafirman su compromiso de promover políticas públicas que garanticen una gestión moderna, eficiente y ambientalmente responsable de los residuos sólidos en la República Dominicana.