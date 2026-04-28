Destacan rol de la banca múltiple como aliado clave en la expansión del turismo

Santo Domingo, RD. – El crecimiento sostenido del sector turístico, reflejado en el aumento de visitantes, la generación de empleos y su aporte en valor agregado al producto interno bruto, evidencia una constante de confianza y una oferta cada vez más robusta, que encuentra en la banca dominicana un aliado clave para la ampliación y diversificación de República Dominicana como destino.

Así concluyeron representantes de ambos sectores durante el foro “Capital, Confianza y Crecimiento: Banca y Turismo”, celebrado este martes por la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), en el Hotel El Embajador.

En su discurso de apertura, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari, informó que la banca múltiple dominicana ha incrementado en un 67% la cartera de crédito destinada al turismo entre 2020 y 2025, alcanzando más de RD$112,000 millones, lo que evidencia la confianza del sistema financiero en el sector.

“Este financiamiento ha sido clave para la construcción de nuevos proyectos, la modernización de la planta hotelera y la expansión de la oferta complementaria”, agregó Bancalari, durante la actividad que contó con la participación del ministro de Turismo, David Collado; el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W., presidentes y otros altos ejecutivos de gremios, entidades financieras y el sector empresarial dominicano.

Por su parte, la presidenta de la ABA, Rosanna Ruiz, destacó el valor agregado de la industria turística del país, que durante los últimos 35 años creció a un promedio anual de 6.6%, casi un 30% por encima de la economía dominicana que, durante ese mismo período, lo hizo a un 5.1%.

Asimismo, Ruiz informó que durante las últimas tres décadas, el crédito destinado a la industria turística creció a un ritmo anual promedio de 24%, lo que representa un incremento 60% más acelerado que el de la cartera del sector comercial, que fue de 15%.

Como resultado de esta fuerte y sostenida expansión, explicó, la participación del turismo en la cartera comercial pasó de 1.2% en 1996 a 9.2% en 2025. “Este porcentaje es aún mayor si sólo consideramos los créditos en moneda extranjera, en donde el peso del turismo se eleva hasta el 21%”, agregó.

La presidenta de la ABA afirmó, además, que en esta evolución exponencial del turismo, la banca no ha sido un espectador, sino un socio activo y un aliado estratégico que ha acompañado el desarrollo del sector con visión de largo plazo.

“Financiar turismo no es solo otorgar créditos: es apostar por el país. Es creer en que la estabilidad se sostiene, los proyectos se consolidan y el capital que hoy se coloca tiene el potencial de multiplicarse en empleo, divisas y bienestar”, expresó.

En el marco de la actividad, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) otorgó un reconocimiento al ministro de Turismo, David Collado, en mérito a su contribución al fortalecimiento y dinamización nacional, destacando su gestión en la recuperación sostenida de este sector, la promoción del país en mercados clave y la generación de condiciones que han impulsado la inversión y el crecimiento del turismo como motor estratégico de la economía dominicana.

Autoridades exponen desarrollo del turismo

Durante el foro “Capital, Confianza y Crecimiento: Banca y Turismo”, las autoridades participantes coincidieron en que el turismo ha evolucionado hasta convertirse en un eje transversal de la economía dominicana, con una capacidad comprobada para dinamizar distintas actividades productivas y generar oportunidades de desarrollo en todo el territorio nacional.

En ese sentido, el ministro de Turismo, David Collado, subrayó la importancia de la confianza como elemento central en el posicionamiento del país como líder regional. “La República Dominicana vive uno de sus mejores momentos turísticos gracias a la confianza. Confianza de los inversionistas, de la banca, de las aerolíneas y, sobre todo, de los millones de visitantes que nos eligen. Este crecimiento récord en llegadas, conectividad y ocupación es el resultado de una visión compartida entre el sector público y privado, que ha hecho del turismo el principal motor de nuestra economía”, expresó Collado.

Collado destacó, además, el papel trascendental desempeñado por la banca múltiple dominicana durante la pandemia, al resaltar su capacidad para respaldar al sector turismo en uno de los momentos más complejos, contribuyendo a su recuperación y estabilidad.

Por su parte, el asesor general de la Superintendencia de Bancos, Enmanuel Cedeño, informó que la morosodidad del turismo es de apenas el 0.3% al cierre de marzo de 2026, una de las más bajas de toda la cartera bancaria.

Indicó que al cierre de 2025, el financiamiento no bancario al sector turismo, canalizado a través de fondos de inversión cerrados, alcanzó los US$1,231 millones, equivalente a cerca de un 66% de la cartera de créditos bancarios al sector. “El turismo es uno de los grandes motores de la economía y el financiamiento bancario es uno de sus combustibles”, afirmó.

La actividad también contó con la participación de la viceministra Técnica de Turismo, Jacqueline Mora, quien habló sobre la dimensión del mercado turístico dominicano, con aumentos significativos en su impacto al PIB (18%), la cantidad de visitantes al país, la oferta turística, habitaciones hoteleras y la inversión del sector financiero.