Fallece hija del presidente de Fedombal; LNB suspende partidos programados

Santo Domingo. Con profundo pesar se informó este miércoles el fallecimiento de Danna Sofía Uribe, hija del ingeniero Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal). La menor, de 12 años, perdió la vida tras varios meses de lucha contra una agresiva leucemia.

En solidaridad con el dirigente deportivo, la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) anunció la posposición de los partidos programados para este 29 de abril, decisión comunicada por su presidente, Antonio Mir, en nombre del comité ejecutivo del circuito de primera división.

Los encuentros suspendidos correspondían a la Súper Liga de la LNB: los Héroes de Moca frente a los Titanes del Sur en el Polideportivo Moca 85, y los Metros de Santiago contra los Reales de La Vega en la Arena Oscar Gobaira.

Asimismo, el Comité Olímpico Dominicano (COD) expresó sus condolencias mediante una misiva dirigida a Uribe, exvicepresidente del organismo olímpico, destacando la dureza de la situación y deseándole fortaleza para sobrellevar este momento de dolor.

“Es un caso muy duro y lamentable que nuestro amigo Uribe esté atravesando por esta situación. Nuestras condolencias para él y sus familiares, y que Dios le conceda las fortalezas necesarias para sobrepasar este momento tan doloroso”, señala el comunicado.

Diversas entidades y personalidades del movimiento deportivo han manifestado públicamente su solidaridad con el presidente de Fedombal, acompañándolo en la irreparable pérdida de su hija.

Por Roberto Tiburcio