Presentan oficialmente equipo de baloncesto que representará a la provincia Espaillat en la LNB

Moca, Espaillat.-Oficialmente fue anunciada la franquicia que representará a la provincia Espaillat en el baloncesto profesional dominicano. Se trata de los “Héroes de Moca”, el nuevo equipo que competirá en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), marcando un hecho histórico para el deporte de la provincia.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa encabezada por el empresario y senador de la provincia Espaillat, Carlos Gómez, presidente de la franquicia, quien dio a conocer la identidad oficial del conjunto, incluyendo su logotipo, colores institucionales, uniformes, cuerpo técnico y estructura organizativa, dando así inicio formal a esta nueva etapa para el baloncesto mocano.

Gómez, destacó que la llegada de la franquicia representa un paso trascendental para el fortalecimiento del deporte en la provincia y una plataforma para proyectar el talento local en el escenario profesional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del licenciado Amable Guzmán, presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE), quien valoró la importancia de la franquicia como motor de integración social, identidad provincial y dinamismo económico. Señaló que el deporte profesional genera oportunidades, promueve valores y fortalece el sentido de pertenencia en la comunidad.

De su lado, Jaime Rodríguez, director ejecutivo del equipo ofreció detalles técnicos sobre la conformación del mismo, la estructura operativa y la planificación estratégica de cara a la próxima temporada de la LNB.

Explicó que se trabaja en la construcción de un conjunto competitivo, con visión a corto, mediano y largo plazo.

Al acto asistieron representantes de las distintas franquicias de la LNB, entre ellos María Octavia Rodríguez (Cañeros), Salvador Sadhalá (Reales), Espinal (Reales), Hugo González (Marineros), Willy Chalas (Soles), Robin Rodríguez (Metros), Rafael Almánzar (Indios), así como Antonio Mir, presidente de la LNB. También estuvo presente el diputado de Espaillat, Robinson Santos, junto a empresarios, dirigentes deportivos y autoridades locales.

Con el nacimiento de «Héroes de Moca», la provincia Espaillat, se integra oficialmente al circuito del baloncesto profesional dominicano, abriendo una nueva página en su historia deportiva y consolidando a Moca, como plaza importante dentro del deporte nacional.

Por Luis Ramón López