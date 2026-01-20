Anuncian franquicia de Moca para la Liga Nacional de Baloncesto

Moca, Espaillat.-Carlos Gómez, senador de la provincia Espaillat, junto a Antonio Mir, presidente de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB), anunciaron de manera oficial la incorporación de la franquicia de Moca a la LNB, un hecho que representa un paso histórico y de gran relevancia para el fortalecimiento del deporte en la comunidad mocana.

Gómez informó que a partir de este 2026, el municipio de Moca estará representado en la principal liga de baloncesto profesional del país, apostando de manera decidida al talento local y al desarrollo integral de los jugadores de la provincia Espaillat.

El empresario destacó que esta iniciativa no solo fortalecerá el baloncesto en la región, sino que también abrirá nuevas oportunidades para jóvenes atletas, fomentando la disciplina, la sana competencia y el orgullo deportivo de la provincia.

De su lado, Antonio Mir valoró de forma positiva la integración de Moca a la LNB, resaltando la importancia de continuar fortaleciendo el baloncesto nacional y ampliando la participación de nuevas plazas con tradición deportiva, como lo es la ciudad de Moca.

La LNB esta integrado por los equipos Titanes (actuales campeones), Metros de Santiago, Reales de La Vega, Indios de San Francisco, Leones de Santo Domingo, Soles, Cañeros del Este, Marineros de Puerto Plata y ahora el equipo de Moca.

Con este anuncio, Moca, se encamina a escribir una nueva página en su historia deportiva, consolidándose como un referente del baloncesto y del desarrollo atlético a nivel nacional.

Por Luis Ramón López