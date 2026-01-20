Bless PR confronta al género en su nuevo sencillo El Desorden

Bless PR, un reconocido artista de música urbana cristiana con varios años de trayectoria, lanza su más reciente canción El Desorden. A lo largo de su carrera, Bless PR ha sido un referente en el género urbano cristiano, destacándose por su mensaje confrontativo y por mantener firmes los valores de la fe cristiana, lo que le ha granjeado el respeto de su audiencia.

En esta nueva producción, Bless PR aborda y confronta declaraciones polémicas de otros artistas cristianos, en torno a temas como los tatuajes y el consumo de alcohol, reafirmando así los principios de la fe.

“Yo no pretendo faltar el respeto a mis compañeros del género; sin embargo, cuando veo que se comparte una información incorrecta y que puede hacer tropezar a muchos, debo ser claro en lo que Dios dice en su palabra; esta generación necesita un mensaje directo y sin disfraces”, comenta Bless.

“Muchos ministros quieren aceptar todo solo por tener más seguidores, sin importar que esos seguidores no sigan realmente a Jesús y terminen perdiéndose”, agrega.

Entre sus canciones más destacadas, se encuentran temas como Pues Dale junto a Borrero y Bianca The Grace y Dale Hasta Arriba, que han sido muy bien recibidas en plataformas como YouTube y Spotify, consolidando su reputación en la escena musical.

El video oficial de esta canción ha sido producido con inteligencia artificial, marcando un hito en la innovación visual