Toros dejan en el terreno a las Águilas y diputarán la corona con Escogido

La Romana.-Sergio Alcántara destacó en los momentos claves y fue pieza fundamental en la victoria que selló la clasificación de los Toros del Este a la serie final, tras imponerse en un duelo decisivo 8-7 en diez entradas frente a un aguerrido conjunto de las Águilas Cibaeñas en el Estadio Francisco Micheli de La Romana.

En la décima entrada contra Jean Henríquez Sergio Alcántara bateó sencillo con línea al jardinero derecho remolcando Ismael Alcántara quien era el corredor por regla en segunda para empatar el juego a siete.

Alcántara, quien llegó como refuerzo, resaltó la entrega colectiva del equipo y la firmeza mostrada durante todo el partido.

“Siempre nos mantuvimos firmes, dando todo por el todo, saliendo al terreno a dejar el pellejo. Gracias a Dios las cosas salieron bien en los momentos oportunos y así obtuvimos la victoria”, expresó tras el encuentro al ser entrevistado por Hecmary Ugarte para la televisión de los Toros.

El jugador también subrayó la labor del cuerpo de lanzadores, al considerar que el pitcheo fue clave para mantener el control del juego y encaminar al equipo hacia el triunfo que les aseguró el pase a la final.

En el aspecto ofensivo, Alcántara respondió en turnos importantes, empujando y anotando carreras en situaciones de presión.

“Me llegaron momentos muy buenos, gracias a Dios los aproveché. Salí a poner la bola en juego, seleccionando buenos pitcheos, y los resultados fueron positivos”, señaló.

Finalmente, el infielder envió un mensaje a la fanaticada taurina, agradeciendo el respaldo recibido y renovando la ilusión de campeonato.

“Que sigan apoyándonos, que vamos para la final y, Dios mediante, vamos a quedar campeones”, afirmó.

Alcántara, de 29 años y nacido en Santo Domingo, quien pertenece a los Tigres del Licey terminó cuarto en bateo en el Round Robin.

En 16 juegos bateó de 40-12 (300), con seis carreras anotadas, cuatro dobles, un cuadrangular, once remolcadas, siete boletos y seis ponches.

Alcántara va a su séptima serie final en Lidom, primera con un equipo que no es el Licey.

Con la victoria, los Toros del Este avanzan a la serie final, donde buscarán coronarse campeones de la temporada a partir de este miércoles contra los Leones del Escogido en Santo Domingo.