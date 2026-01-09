Gigantes consiguen primera victoria del Round Robin; Águilas derrotan a Escogido

La Romana.- Los Gigantes del Cibao pusieron aliento de vida en la columna de los ganados luego de vencer cuatro carreras por una a los Toros del Este y así marcar su primera victoria de esta ronda semifinal todos contra todos del campeonato 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), celebrada en el Estadio Francisco A Micheli.

Para los Gigantes (1-9) es su primera victoria de esta fase cuando ya se han jugado 10 partidos; persiguen un forzoso empate de al menos 9-9 con la esperanza de avanzar a la serie final.

Los Toros (7-3) permanecen en la cima de esta segunda etapa del torneo Juan Marichal, igual récord que los Leones del Escogido, que también perdieron la noche de este jueves ante las Águilas Cibaeñas.

Bryan Rodríguez lanzó dos entradas completas de un hit, un boleto y un ponche para llevarse la victoria en el Estadio Francisco Micheli, hogar de los romanenses. El panameño Jaime Barría (0-1) lanzó 4.1 entradas de cuatro hits de tres carreras, una limpia y se llevó la derrota.

Jimmy Cordero realizó un excelente relevo de dos entradas de dos hits para completar el salvamento ante unos Toros que vieron detenida su seguidilla de cuatro triunfos.

El equipo francomacorisano viaja a la capital para enfrentar al Escogido y las Águilas visitan a los Toros en La Romana.

Los Gigantes atacaron con una en el primer episodio. Con corredores en tercera y la inicial, Deyvison de los Santos bateó para jugada forzada y Gustavo Núñez marcó el 1-0.

Un sencillo de José Sirí impulsó a Ismael Munguía con la segunda en el tercero y los Toros se acercaron por sencillo de Bryan de la Cruz que impulsó a Rudy Martin.

De los Santos empujó la tercera en el quinto para el 3-1 y Núñez empujó la cuarta con rodado a la inicial.

Por los Gigantes, Ismael Munguía bateó de 2-1 con dos anotadas y dos boletos; Francisco Mejía se fue de 3-1 con dos transferencias, y José Sirí impulsó una carrera.

Por los Toros, Eloy Jiménez conectó tres hits, incluidos dos dobles; Brayan De la Cruz bateó de 4-2 con un triple y una remolcada, y Ruddy Martin anotó una carrera.

Águilas derrotan a Escogido

Santiago. – Óscar De la Cruz lanzó seis entradas en blanco y Leody Taveras conectó un cuadrangular para guiar a las Águilas Cibaeñas a una victoria 2-1 sobre los Leones del Escogido en un encuentro celebrado en el Estadio Cibao.

Con el triunfo, las Águilas mejoraron su récord a 5-5 y se colocaron a dos juegos de los Leones y los Toros (7-3). Fue la segunda derrota que las Aguilas le propinan al Escogido

Fue además la segunda victoria de los aguiluchos en casa, donde ahora registran cuatro derrotas, mientras que como visitantes exhiben marca de 3-1.

De la Cruz (G, 2-0) volvió a dominar al Escogido, equipo al que ha vencido en dos ocasiones durante el Round Robin sin permitir carreras.

En esta salida trabajó seis episodios, permitió cinco imparables, otorgó un boleto y ponchó a cuatro de los 23 bateadores que enfrentó. En 12 entradas ante los Leones, presenta efectividad de 0.00.

El salvamento fue para Bruch Smith (S, 3), quien en la novena entrada ponchó a tres de cinco bateadores, pese a permitir dos hits.

La derrota recayó sobre el mexicano José Urquidy (P, 0-2), que lanzó cuatro entradas en las que cedió tres hits, dos carreras limpias y un cuadrangular, con dos ponches.

Cristian Adames continuó encabezando la ofensiva aguilucha y el liderato de bateo del Round Robin con promedio de .425, tras conectar un imparable.

En diez partidos batea de 40-17, con seis carreras anotadas, tres dobles, seis remolcadas, cuatro boletos y dos bases robadas, en su octavo Round Robin en LIDOM.

Por las Águilas, Leody Taveras se fue de 4-1 con jonrón, carrera anotada y una empujada; Steward Berroa bateó de 4-1 con doble; Geraldo Perdomo de 3-1 con anotada; Cristian Adames de 2-1 con remolcada y boleto, y Jerar Encarnación de 3-2.

Por los Leones, Raimel Tapia conectó de 4-2 con jonrón, anotada y remolcada; Junior Lake de 4-2; José Marmolejos de 4-1; Francisco Cordero de 4-2 con dos ponches, y Michael de la Cruz de 2-2.

Tras la jornada, Toros del Este y Leones del Escogido comparten el liderato del Round Robin con récord de 7-3, seguidos por las Águilas Cibaeñas (5-5), mientras que los Gigantes del Cibao permanecen en el último lugar con marca de 1-9.

La acción continúa este viernes, cuando los Gigantes visiten a los Leones en Santo Domingo a las 7:15 de la noche, y los Toros del Este enfrenten a las Águilas Cibaeñas en La Romana a las 7:30 p.m.