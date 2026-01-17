Escogido asegura primer lugar del Round Robin; Águilas empatan con Toros en segundo

Santo Domingo. – Yamaico Navarro disparó su décimo cuadrangular en Todos contra Todos para encabezar el triunfo de los Leones del Escogido 7-3 sobre los Gigantes del Cibao, en la decimosexta jornada del Round Robin celebrada la noche del viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Con la victoria, los Leones mejoraron su marca a 12-5 y aseguraron el primer lugar del Todos contra Todos, lo que les garantiza iniciar la serie final en condición de local.

No obstante, deberán completar el calendario este sábado frente a las Águilas Cibaeñas (10-7), que junto a los Toros del Este pelean el segundo boleto a la final.

Navarro conectó su cuadrangular en la quinta entrada ante un lanzamiento en cutter del relevista Enmanuel Mejía, con conteo de 1-0 y dos outs.

El batazo recorrió 393 pies por el jardín izquierdo y fue su primero desde el 27 de diciembre, cuando la sacó del parque en Santiago.

El veterano antesalista, de 38 años y nacido en San Pedro de Macorís, disputa su undécimo Round Robin y alcanzó los 10 jonrones en esta fase, empatando en el noveno puesto histórico con Kendry Morales, Julio César Pérez y Luis Polonia.

En siete partidos batea de 25-6 (.240), con tres anotadas, dos jonrones, cinco carreras empujadas, cuatro bases por bolas, nueve ponches y dos robos.

En el pitcheo, Radhamés Liz lanzó 4.1 entradas en las que enfrentó a los primeros 19 bateadores, permitió cuatro hits, otorgó una base por bolas y ponchó a tres.

El panameño Kenny Hernández (1-0) se acreditó la victoria tras sacar dos outs en la quinta entrada, mientras que Stephen Nogosek logró su segundo salvamento al trabajar las últimas 1.1 entradas, con dos hits permitidos, una carrera limpia, un boleto y dos ponches.

La derrota fue para el cubano-estadounidense Elih Villanueva (0-1).

Por los Leones destacaron Erik González, de 4-1 con doble y dos remolcadas; Junior Lake, de 4-1 con anotada y empujada; y Navarro, de 3-2 con jonrón, anotada, remolcada y base por bolas. También produjeron Michael de la Cruz, Jorge Mateo y Elier Hernández.

Por los Gigantes, Leury García bateó de 4-2 con doble y una empujada; Edwin Espinal se fue de 4-3 con doble y anotada; y Marco Hernández de 4-2 con remolcada y base por bolas.

Águilas empatan con Toros en segundo lugar

La Romana. Las Águilas Cibaeñas vencieron 6-2 a los Toros del Este y estiraron al menos por un día más —y quizá por otro adicional— la definición del segundo finalista de la pelota invernal dominicano.

Con el triunfo de los Leones del Escogido en la capital sobre los Gigantes del Cibao aseguran su pase a la final. Ahora todo queda en manos de aguiluchos y romanenses, ambos empatados con 10 y 7 en el segundo puesto.

Las Águilas aprovecharon un rally de cinco vueltas en el séptimo episodio ante unos Toros que fallaron en varias ocasiones la oportunidad de anotar con corredores en posición anotadora.

Este domingo se podría definir el round robin, pero requerirá de una combinación de victoria y derrota de estos dos equipos en sus respectivos compromisos del sábado. El triunfo de ambos extendería la semifinal hasta el domingo.

Las Águilas viajan a la capital a enfrentar a los Leones del Escogido y los Toros a San Francisco para enfrentar a los Gigantes del Cibao en lo que sería la última fecha de este complicado desenlace.

La victoria fue para Jean Carlos Henríquez (1-0) y perdió Miguel Castro (1-2).

El primer tercio del partido resultó en un duelo de pitcheo en el que solo hubo un hit conectado por el receptor Sebastián Rivero.

Luego aparecieron dos hits más aguiluchos en la parte alta del cuarto cuando montaron la primera amenaza del juego con hombres en la inicial y segunda, pero sin fortuna.

El primer hit de los Toros llegó en el cierre del cuarto, un cañonazo de Eddie Rosario, que a la vez abrió la brecha para llenar las bases también luego de dos outs y Onix Vega despachó un indiscutible para las dos primeras carreras del juego.

En el cierre del sexto, los Toros colocaron corredores en posición anotadora, tambien después de dos outs y Vega otra vez se presentó al plato, solo que en esta visita al plato falló con rodado al cuadro.

En el inning productivo aguilucho se toparon con un relevo romanense que falló con sus dos primeros brazos en sacar al menos un out.

Las Águilas abrieron el séptimo con sencillo y doble del emergente mexicano Juan Carlos Gamboa para dejar hombres en tercera y segunda y luego el relevista Miguel Castro perdió con boleto a Steward Berroa después de tenerlo en dos strikes y así se llenaron las bases.

Anderson Severino asumió el montículo por Castro y enfrentó al emergente Andrety Cordero a quien boleó y así las Águilas marcaron su primera vuelta.

Leody Taveras mantuvo el rally vivo con sencillo al derecho que empató 2-2 el partido y Geraldo Perdomo abrió más la brecha al disparar sencillo al izquierdo que trajo la tercera vuelta y provocó la salida de Severino, quien dio paso a Jhan Maríñez.

El mexicano Rodolfo Amador entró a batear de emergente por el designado Aderlin Rodríguez y un pasbol del receptor Vega permitió la cuarta carrera aguilucha. La quinta se produjo durante un batazo de doble matanza conectado por Ezequiel Durán en el que Geraldo Perdomo antes de ser tocado, movido entre segunda y tercera, Leody Taveras aprovechó para anotar.

En el cierre del séptimo los Toros llenaron las bases tras dos outs, pero Andrew Pérez retiró con rodado a la inicial al emergente Francisco Urbáez.

Por las Águilas, Perdomo de 4-2 con dos empujadas y por los Toros, Vega de 3-1 con dos remolcadas.

Tras 17 jornadas disputadas, los Leones del Escogido (12-5) lideran el Round Robin 38 de la LIDOM y ya están clasificados a la final. Toros del Este (10-7) y Águilas Cibaeñas (10-7) continúan la lucha por el segundo puesto, mientras que los Gigantes del Cibao (2-14) han perdido cinco encuentros consecutivos.

La acción del Todos contra Todos continúa este sábado, cuando las Águilas visiten a los Leones en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 4:00 de la tarde, y los Toros del Este enfrenten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, a las 5:00 p.m.