Ramón Alburquerque habría retornado a República Dominicana en condiciones críticas

Santo Domingo.– El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y expresidente del Senado, ingeniero Ramón Alburquerque, habría regresado a la República Dominicana en condiciones de salud sumamente críticas, de acuerdo con informaciones ofrecidas por el periodista Julio Martínez Pozo.

Durante su participación en el programa radial El Sol de la Mañana, Martínez Pozo afirmó que Alburquerque, de 76 años, quien padece cáncer de hígado, retornó desde los Estados Unidos sin expectativas de que su vida pueda extenderse, asegurando que el veterano dirigente político habría sido desahuciado.

Alburquerque se encontraba ingresado en el The Herbert Irving Comprehensive Cancer Center (HICCC) del hospital NY-Presbyterian/Columbia University, en Manhattan, donde esperaba la realización de un trasplante de hígado previamente programado, como parte de su tratamiento médico.

Las informaciones difundidas contrastan con declaraciones previas del Departamento de Comunicaciones del PRM, que había señalado que el dirigente político y aspirante presidencial se encontraba en condición estable y que, aunque ya estaba en condiciones de afrontar la cirugía de trasplante, el equipo médico decidió fortalecerlo aún más antes de su ingreso al quirófano.

En medio de la preocupación generada por su estado de salud, el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, solicitó el pasado jueves a la ciudadanía unirse en oración por la salud y pronta recuperación del dirigente perremeísta.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el prelado destacó las virtudes humanas y profesionales de Alburquerque, a quien definió como “un ciudadano de legados de transformación de esta sociedad”, exhortando a valorarlo y acompañarlo espiritualmente en este momento difícil.

“Elevo una oración por la salud del ingeniero Ramón Alburquerque y pido a toda la ciudadanía unirse en una cadena de oración por su pronta recuperación”, expresó monseñor Castro Marte, al tiempo que llamó a manifestar fe y solidaridad cristiana.

Hasta el momento, ni los familiares del dirigente político ni las autoridades del PRM han ofrecido una declaración oficial adicional que confirme o amplíe los señalamientos realizados por el comunicador, mientras persiste la expectativa pública sobre la evolución de su estado de salud.

Por Roberto Tiburcio