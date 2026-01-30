Fallece Ramón Alburquerque, expresidente del Senado y dirigente histórico del PRM

Santo Domingo.– Falleció este viernes 30 de enero el dirigente político Ramón Alburquerque Ramírez, tras permanecer ingresado en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), aquejado de cáncer de hígado. Tenía 76 años.

Alburquerque enfrentaba complicaciones de salud desde hacía varias semanas y recibía tratamiento médico especializado en los Estados Unidos. El pasado 16 de enero fue trasladado al país en un vuelo ambulancia para continuar su atención médica en Cedimat, donde finalmente se produjo su deceso.

La información fue confirmada por su hija, Mónica Alburquerque Mora, a través de una publicación en la red social X, donde expresó un emotivo mensaje de despedida en nombre de la familia.

“Hoy, con el corazón en las manos, despedimos a nuestro amado padre, el Ing. Ramón Alburquerque Ramírez… fuiste un hombre de principios firmes, ideas visionarias y un amor inmenso por tu familia y tu patria. Tu hermoso legado seguirá con nosotros como brújula interna para guiarnos siempre. Descansa en paz”, escribió.

Ramón Alburquerque fue presidente del Senado de la República y senador por la provincia Monte Plata durante varios períodos, consolidándose como una de las voces más influyentes del Congreso Nacional.

Ingeniero químico de profesión, también ocupó relevantes posiciones en la administración pública, entre ellas secretario técnico de la Presidencia, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y presidente de la Comisión Nacional de Energía.

Su carrera política incluyó el liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y posteriormente su participación como miembro fundador del actual Partido Revolucionario Moderno (PRM), organización dentro de la cual se mantuvo activo como analista y referente en temas económicos y energéticos.

En los últimos años, Alburquerque también se destacó por su participación en espacios de análisis radial, especialmente en el programa “Los Sabios en la Z”, donde explicaba asuntos técnicos de interés nacional con un lenguaje accesible para la ciudadanía.

Hasta el momento, no se han informado detalles oficiales sobre las honras fúnebres, información que se espera sea ofrecida por sus familiares o por la dirigencia del PRM en las próximas horas.

La clase política nacional y diversos sectores sociales han comenzado a expresar mensajes de pesar por el fallecimiento de una figura considerada clave en la historia política reciente de la República Dominicana.

Por Roberto Tiburcio