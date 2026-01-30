Mets celebran su 19.ª ceremonia de graduación en la República Dominicana

Boca Chica, RD.– La organización de los New York Mets en la República Dominicana celebró este jueves su decimonovena ceremonia de graduación, reconociendo los logros académicos de jugadores y colaboradores que forman parte de sus programas de bachillerato, educación continua y desarrollo profesional.

El acto, celebrado en su complejo de Boca Chica contó con la presencia de ejecutivos de la organización, representantes de Major League Baseball, invitados especiales y familiares de los prospectos.

Durante la ceremonia, se otorgaron diplomas de bachillerato a 35 graduandos, provenientes de los centros CENAPEC (13), Altos Estudios (3), Dawere Internacional (13) y programas independientes (6).

Asimismo, fueron reconocidos 82 jugadores y 30 colaboradores que completaron programas de educación continua y formación técnico-profesional, varios de ellos culminando más de un programa académico.

Uno de los datos más relevantes es el crecimiento acumulado del 8.7 % en graduaciones de bachillerato a lo largo de los 19 años del programa, una señal clara de la evolución y sostenibilidad del modelo educativo de los Mets en el país.

La organización reconoció a Diover de Aza, Rocky Solano (exjugador), Julio González, Giomar Ubiera y Héctor Francis por sus promedios académicos sobresalientes. De igual forma, Diover de Aza, José Padilla, Ángel Montero, Arturo Sevilla y Giomar Ubiera fueron distinguidos por su desempeño integral, combinando disciplina deportiva y compromiso académico.

En el área administrativa, Jean Carlos Rodríguez, del Departamento de Desarrollo del Jugador, recibió un reconocimiento especial por personificar los valores de la organización y demostrar un compromiso ejemplar con la excelencia y el aprendizaje continuo.

Homenaje a una trayectoria clave en la región

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje a Juan Henderson, Director de Operaciones para América Latina, quien celebró 23 años de servicio en la organización. Henderson fue reconocido por su liderazgo, lealtad y contribución al crecimiento y consolidación de la cultura de los Mets en la región.

La ceremonia contó con la participación de Andy Green, vicepresidente Sénior de Operaciones de Béisbol; Eduardo Brizuela, Asistente del Gerente General; y Miguel Matos, director de Operaciones Internacionales de MLB para la República Dominicana, entre otros ejecutivos.

Educación como pilar del desarrollo

Desde sus inicios en 2006, cuando el programa educativo inició con tres estudiantes, la iniciativa de los Mets ha evolucionado hacia un ecosistema de desarrollo que impacta a toda la organización. Actualmente, 15 jugadores activos se encuentran cursando estudios universitarios.

En una industria donde el éxito deportivo no siempre está garantizado, los Mets continúan apostando por una certeza: la educación como la mejor herramienta de largo plazo para sus jugadores y colaboradores.