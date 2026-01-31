Asonahores resalta el liderazgo del turismo dominicano y sus resultados récord en 2025

Santo Domingo. – La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) destacó los sobresalientes resultados alcanzados por el sector turístico nacional en 2025, consolidando al país como el destino líder de la región y el de mayor dinamismo en el hemisferio.

Entre 2020 y 2025, la República Dominicana ha registrado un crecimiento superior al de todos los países de Centroamérica y el Caribe, reafirmando la solidez de su modelo turístico y la efectividad de las políticas públicas y privadas orientadas al desarrollo del sector.

Como resultado, el país ha incrementado su participación en el flujo turístico regional, alcanzando el 12% del total de turistas que visitan México, Centroamérica y el Caribe, frente al 9% registrado en 2019.

La Junta Directiva de Asonahores y sus pasados presidentes destacan que el turismo dominicano continúa rompiendo récords año tras año, impulsado por una oferta diversificada, mayores niveles de conectividad aérea, inversiones sostenidas y altos estándares de calidad y seguridad.

En ese contexto, la llegada de turistas por vía aérea ha crecido a un ritmo constante superior al 5%, superando el desempeño de años anteriores, cuando el crecimiento se mantenía por debajo de ese umbral.

“Estos resultados confirman que la República Dominicana no solo se ha recuperado, sino que ha fortalecido su liderazgo regional, convirtiéndose en un referente de crecimiento sostenido, resiliencia y competitividad turística”, señaló Asonahores.

La asociación reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades y los actores del sector privado para mantener esta senda de crecimiento, fortalecer la sostenibilidad del turismo y seguir generando empleo, inversión y bienestar para todos los dominicanos.