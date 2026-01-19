Cónsul Jesús Vásquez aclara versiones sobre retorno al país de Ramón Alburquerque

Santo Domingo.– El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús “Chu” Vásquez, aclaró este lunes que el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y expresidente del Senado, ingeniero Ramón Alburquerque, permanece en esa ciudad, contrario a las versiones que aseguran que ya habría regresado a la República Dominicana en condiciones críticas de salud.

La aclaración fue hecha por el funcionario consular a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), luego de las declaraciones ofrecidas por el periodista Julio Martínez Pozo en el programa radial El Sol de la Mañana, donde afirmó que Alburquerque habría sido trasladado al país sin expectativas de vida.

“Acabo de visitar en el Milstein Hospital de New York a mi compadre Ramón Albuquerque. Pude conversar con él y lo veo bien animado. En algunas horas estará partiendo hacia la República Dominicana. Seguimos en oración para que el Todopoderoso le restablezca plenamente su salud”, escribió Vásquez.

De acuerdo con la información ofrecida por el propio cónsul, el traslado del dirigente político se realizaría en un avión-ambulancia, que saldría desde Nueva York entre las 12:30 y la 1:00 de la tarde de hoy, tras la visita realizada en horas de la mañana.

Estas declaraciones contrastan con la nota publicada previamente en este diario, basada en los señalamientos de Martínez Pozo, quien aseguró que Alburquerque, de 76 años y aquejado de cáncer de hígado, habría sido desahuciado y retornado al país en estado sumamente delicado.

Hasta el momento, ni los familiares del ingeniero Alburquerque ni la dirección del PRM han emitido un comunicado oficial adicional, mientras persiste la atención pública sobre la evolución de su estado de salud y su eventual traslado a territorio dominicano.

Por Roberto Tiburcio