Noval Properties participa en FITUR 2026 impulsando el desarrollo de hoteles en RD

Madrid, España. — Noval Properties, reconocida como una de las desarrolladoras inmobiliarias líderes del Caribe, anunció su participación en FITUR 2026, la principal feria internacional de turismo y desarrollo inmobiliario, que se celebrará en Madrid y reúne a los principales actores de la industria a nivel global.

La participación de Noval Properties en este escenario internacional refuerza el posicionamiento de la República Dominicana como un destino estratégico para la inversión turística y hotelera, destacando la solidez de su economía y el dinamismo de los sectores que impulsan su crecimiento sostenido.

FITUR se consolida, además, como una plataforma de alto nivel para conectar al país con inversionistas, mercados emergentes y oportunidades de desarrollo a largo plazo.

Para Noval, esta participación refuerza su enfoque por el desarrollo de proyectos inmobiliarios de gran escala, integrando de manera planificada la construcción de hoteles dentro de sus complejos residenciales.

Como la desarrolladora con más aliados gestores hoteleros internacionales en el país, Noval Properties está posicionada como un actor clave en la transformación del panorama turístico en la región.

La presencia de marcas de renombre internacional, como ACCOR, Archipelago y Wyndham dentro de sus proyectos, subraya su capacidad para atraer inversiones extranjeras y brindar una experiencia única a los inversionistas y turistas.

La presencia de Noval Properties en FITUR 2026 refuerza su compromiso con impulsar la inversión extranjera en la República Dominicana, ofreciendo oportunidades exclusivas a través de desarrollos inmobiliarios que generan rentabilidad y una experiencia turística de clase mundial a sus propietarios.

La compañía, con más de 22 años de experiencia en el sector, ha demostrado ser un líder confiable, con una amplia trayectoria en la creación de comunidades exclusivas, con un enfoque en sostenibilidad y un retorno de inversión atractivo para los inversionistas.

Con proyectos insignia como Coralia, Poseidonia Residences, Gran Atlántida, Jardines de Bellas Artes y Silver Beach, Noval Properties se consolida como el principal impulsor de proyectos turísticos de alto nivel en el país, buscando no solo satisfacer las necesidades del mercado local, sino también atraer el interés de inversionistas internacionales.

Esta estrategia está alineada con la visión de posicionar a la República Dominicana como un destino turístico de clase mundial, promoviendo su crecimiento como hub regional de inversión inmobiliaria.

«En Noval Properties, seguimos comprometidos con el crecimiento de la industria turística de la República Dominicana. Nuestros desarrollos no solo se enfocan en ofrecer excelentes opciones de inversión, sino también en enriquecer la experiencia turística, creando comunidades integradas y sostenibles”, afirmó César Latrilla, CEO de Noval Properties.

“La presencia de grandes operadores hoteleros dentro de nuestros proyectos es una clara muestra de la confianza que tenemos en el futuro de nuestra industria», agrega.

Con esta participación en FITUR 2026, Noval Properties ratifica su papel como uno de los principales motores del desarrollo inmobiliario y turístico en el Caribe, invitando a inversionistas y aliados estratégicos a formar parte de su visión para el futuro del turismo en la región.