Reserva Real by Harper se consolida entre los condo-hoteles mejor valorados del Caribe

Punta Cana, RD. – A pocos meses de su apertura, Reserva Real by Harper se posiciona entre los condo-hoteles mejor valorados del Caribe, tras alcanzar calificaciones sobresalientes en los principales portales internacionales de viajes.

El proyecto, desarrollado por Noval Properties y operado bajo la marca HARPER de Archipelago International, se ha convertido en uno de los desempeños más fuertes dentro del mercado de hospitalidad regional.

El complejo registra puntuación perfecta de 5.0 en TripAdvisor, donde también ocupa el puesto #1 en su categoría, impulsado por evaluaciones verificadas de huéspedes satisfechos.

En Expedia, alcanza 9.2, destacando por su servicio al cliente y calidad de sus instalaciones; mientras que en Booking.com mantiene una calificación de 9.0, consolidándose como una opción destacada para viajeros internacionales exigentes.

Estas métricas, sostenidas en un corto periodo de operación, reflejan un modelo de gestión eficiente, estándares elevados de hospitalidad y alianzas estratégicas con tour-operadores internacionales, factores que han fortalecido la ocupación, la demanda y la rentabilidad del proyecto. Esto, a su vez, incrementa la confianza de los inversionistas en el portafolio de Noval Properties.

El posicionamiento de Reserva Real by Harper coincide con un momento histórico para la República Dominicana, que continúa superando récords de llegada de turistas y reafirma su liderazgo como destino del Caribe. Este crecimiento exige infraestructura moderna y productos inmobiliarios capaces de sostener la demanda.

Proyectos como el de Noval Properties aportan capacidad de alojamiento, diversificación y experiencias alineadas con estándares internacionales, elementos clave para seguir fortaleciendo la competitividad del país frente a mercados emisores cada vez más amplios.

El desempeño del proyecto también responde a una tendencia creciente en la región, la preferencia por esquemas mixtos de inversión inmobiliaria con operación hotelera profesional.

Este modelo, cada vez más demandado por inversionistas que buscan activos de alto rendimiento en destinos turísticos consolidados, encuentra en Reserva Real by Harper un caso de éxito por su capacidad para generar ingresos recurrentes, respaldados por una marca global y una gestión operativa eficiente.

Su aceptación reafirma el interés del mercado por productos que combinan diseño, ubicación estratégica y una administración hotelera de clase mundial.

Noval Properties avanza además en la construcción de Poseidonia Residences by ASTON, su próximo desarrollo bajo la marca insignia de Archipelago International, proyectado para convertirse en un modelo de inversión competitivo dentro del Caribe.