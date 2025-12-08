Moca vibra con las “Noches del Son Mocano” en estas fiestas navideñas

Moca, Espaillat.-La ciudad revivió uno de los ritmos más emblemáticos de la cultura caribeña con la celebración de las Noches del Son Mocano, un evento que encendió el espíritu festivo navideño este pasado sábado en el parque Presidente Ramón Cáceres.

El son, género musical afrocubano surgido a finales del siglo XIX en la región oriental de Cuba, volvió a sonar con fuerza en Moca, evocando recuerdos de los ancestros, abuelos y padres de generaciones que crecieron bailando su cadencia inconfundible.

El público vivió una noche cargada de emoción y nostalgia, donde el ritmo envolvente del son despertó memorias y alegrías. La propuesta artística superó todas las expectativas, con un repertorio vibrante y contagioso que mantuvo al público en constante movimiento.

Reconocidos bailadores locales desfilaron por el área de baile, mostrando la esencia de una tradición musical que se niega a desaparecer.

Moca ya cuenta oficialmente con su propio Grupo del Son Mocano, dirigido por el carismático Viejo Santos, quien lidera esta nueva etapa de revalorización cultural.

El conjunto se estará presentando además de cada fin de mes, en distintos escenarios de la provincia y la región, llevando este género musical a nuevas generaciones y fortaleciendo el orgullo cultural mocano.

Esta auténtica celebración de la identidad local es una iniciativa de la alcaldía del municipio de Moca, que apuesta por rescatar y promover las expresiones culturales que forman parte del patrimonio musical y social de la comunidad.

Con las Noches del Son Mocano, la ciudad demuestra que tradición y modernidad pueden convivir, y que la cultura sigue siendo un pilar para el encuentro, la alegría y la unidad en estas fiestas navideñas.

Por Luis Ramón López