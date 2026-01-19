Águilas vencen al Escogido y jugarán contra Toros en medio de polémica decisión de LIDOM

Santo Domingo.— Un oportuno sencillo de Leody Taveras con dos outs en la novena entrada rompió el empate y condujo a las Águilas Cibaeñas a una victoria 4-1 sobre los Leones del Escogido, en el partido celebrado la tarde-noche del domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El encuentro se mantuvo igualado a una carrera desde el sexto episodio, hasta que Taveras disparó una línea al jardín central que remolcó a Fernando Peguero, otorgando ventaja 2-1 a los cibaeños en el noveno acto.

Posteriormente, Geraldo Perdomo conectó un rodado productor por la intermedia que permitió anotar a Steward Berroa, mientras el propio Taveras también cruzó el plato para sellar el marcador definitivo 4-1.

En el montículo, Jorge Tavárez trabajó cinco entradas en las que permitió tres hits y una carrera limpia, con una base por bolas y cuatro ponches ante 18 bateadores.

Richard Rodríguez (1-1) se acreditó la victoria tras lanzar la octava entrada, otorgando un boleto y ponchando a uno. Matt Foster consiguió su segundo salvamento al retirar la novena con un ponche.

Grant Gavin lanzó dos entradas en blanco con tres ponches, mientras que el derrotado Roel Ramírez (0-1) toleró tres carreras —dos limpias— en el noveno episodio, con tres hits y dos bases por bolas.

A la ofensiva por las Águilas, Leody Taveras bateó de 3-2, con una anotada, una remolcada y dos boletos; Geraldo Perdomo terminó de 4-1, con una empujada y una base por bolas. Cristhian Adames se fue de 2-0, con una anotada y tres boletos.

Por los Leones, Sócrates Brito conectó un doble remolcador, mientras Yamaico Navarro, Eik González, Francisco Cordero y Alcides Escobar aportaron un hit cada uno.

Con el triunfo, las Águilas mantienen vivas sus aspiraciones en el Round Robin, pero su clasificación continúa envuelta en un escenario de incertidumbre tras la decisión administrativa de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

La presidencia del organismo anuló el resultado del partido celebrado el pasado viernes 16 de enero en La Romana, que había sido ganado 6-2 por las Águilas sobre los Toros del Este, luego de acoger una protesta presentada por el conjunto romanense debido a la inscripción de nueve jugadores importados, uno más del límite permitido por el reglamento.

No obstante, LIDOM rechazó la confiscación del encuentro a favor de los Toros y determinó que el partido deberá repetirse si resulta necesario para definir posiciones.

Bajo este contexto, Águilas y Toros están citados a enfrentarse este lunes en el Estadio Francisco A. Micheli, en el partido correspondiente al encuentro anulado, duelo que podría resultar decisivo en la definición del segundo clasificado a la serie final del campeonato 2025-26.

La resolución de LIDOM ha generado reacciones y mantiene en vilo el desenlace del Todos contra Todos, mientras las Águilas intentan abrirse paso en el terreno en medio de un panorama todavía sin total claridad reglamentaria.