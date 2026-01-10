Escogido deja en el terreno a Gigantes y Águilas se acercan al segundo tras vencer a Toros

Santo Domingo. — Junior Lake conectó el imparable decisivo y los Leones del Escogido dejaron en el terreno a los Gigantes del Cibao con triunfo 7-6, en la décima jornada del Round Robin 38 del campeonato 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM), celebrado la noche del viernes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Lake disparó un sencillo con rodado al jardín central que el patrullero Johan Rojas no pudo manejar, permitiendo que Randy Florentino anotara la carrera de la victoria en la décima entrada.

“Yo fui a ver la bola y a darle. En realidad, gracias a Dios, se juntó y se pudo ejecutar. Fuimos un equipo que empezó lento, pero terminamos duro”, expresó Lake al ser entrevistado por Natacha Peña para la televisión de los Leones.

El jardinero de los Leones agregó que el equipo mantiene la confianza pese a la exigencia del Todos contra Todos. “Los duros de matar siempre son así. Es un dolor de cabeza al principio, pero siempre estamos ready para ganar”, señaló.

En cuanto a la estrategia rival de otorgar base por bolas a Sócrates Brito para enfrentarlo a él, Lake fue claro: “Eso es la regla del béisbol. Zurdo contra derecho supuestamente es más fácil, pero uno siempre está ready para darle a quien sea”.

Alex Colomé (2-0) se acreditó la victoria al lanzar la décima entrada, en la que permitió un hit, una carrera y ponchó a uno.

Hansel Robles (1) cargó con la derrota tras sacar dos outs en el décimo episodio y permitir dos carreras, una de ellas limpia.

Por los Gigantes, Eddison Paulino bateó de 5-4, con dos anotadas, doble y una remolcada; Deyvison De los Santos se fue de 5-3, con una anotada, doble y dos impulsadas. David Bañuelos agregó un jonrón solitario.

Por los Leones, Junior Lake terminó de 4-2, con una anotada, tres remolcadas y una base por bolas. Franchy Cordero aportó un triple remolcador, mientras que Juan Brito recibió dos boletos y anotó una carrera.

Águila vencen a Toros

Las Águilas Cibaeñas ganaron por segunda noche corrida, luego de vencer a los Toros del Este tres carreras por una, en un partido celebrado en el Estadio Francisco A. Micheli de La Romana.

La victoria pone a las Águilas (6-5), que ganaron por segundo juego corrido, a un juego del apetecible segundo lugar, cuando restan siete partidos para completar esta ronda semifinal round robin. Los Toros (7-4) caen por segunda noche consecutiva, esta vez en su hogar del Francisco Micheli.

Roddery Muñoz (1-0) lanzó un quinto episodio de dos ponches para llevarse la victoria y Jeurys Familia (1) realizó un cero lleno de dramatismo con las bases llenas para preservar el triunfo aguilucho y llevarse el salvamento.

El conjunto cibaeño abrió el marcador en la parte alta del primer episodio. Steward Berroa recibió base por bolas, avanzó a segunda por sencillo de Geraldo Perdomo y anotó con imparable al jardín central de Cristhian Adames, para el 1-0.

Los Toros respondieron en el cierre de esa misma entrada. Rudy Martin conectó sencillo y se robó la segunda base, Bryan de la Cruz negoció boleto y luego Manuel Peña remolcó la del empate con un hit al prado derecho.

Las Águilas retomaron la delantera en la sexta entrada tras un lanzamiento descontrolado del relevista Yaramil Hiraldo, que permitió anotar desde tercera a Leody Taveras, quien previamente se había embasado por base por bolas y se robó la intermedia.

En la séptima, los cibaeños ampliaron la ventaja. Aderlin Rodríguez abrió con doble ante Miguel Castro y, tras avanzar en jugadas consecutivas, Jerar Encarnación anotó gracias a un sencillo de Ángel Genao, quien además avanzó a tercera por error defensivo del jardinero central.

Los Toros fallaron en tres ocasiones con las bases llenas con turnos importantes para sus dos hombres fuertes, Bryan de la Cruz y Eloy Jiménez.

En el noveno, Jiménez fue dominado con un elevado al prado izquierdo para cerrar el capítulo en una entrada en la que los Toros fallaron también con las bases congestionadas.

Tras la jornada del viernes, los Leones del Escogido se mantienen solos en el primer lugar con récord de 8-3, seguidos por los Toros del Este (7-4), Águilas Cibaeñas (6-5) y Gigantes del Cibao (1-10), estos últimos ya eliminados del Todos contra Todos.

La acción continúa este sábado con la visita de las Águilas Cibaeñas a los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a las 4:00 de la tarde, y los Toros del Este frente a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier, desde las 4:00 p.m.