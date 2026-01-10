Periodista Luis Ramón López expone dificultades enfrentan familias dominicanas en EEUU

Moca, Espaillat.-El periodista y abogado dominicano, residente en los Estados Unidos de Norteamérica, licenciado Luis Ramón López, afirmó que miles de familias dominicanas viven en condiciones precarias en la gran urbe, enfrentando serias dificultades económicas, sociales y laborales.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa de televisión “Cóctel Político”, que se transmite por Moca Visión, canal 48, y que produce y conduce el reconocido periodista Nicolás Arroyo Ramos.

López, explicó que una gran parte de los dominicanos en el exterior carece de empleos estables, lo que les impide cubrir con normalidad el pago de las rentas de viviendas, servicios básicos, la compra de alimentos, así como los gastos educativos de sus hijos.

Asimismo, señaló que esta situación se agrava por el alto costo de la vida en las principales ciudades estadounidenses, lo que limita la posibilidad de enviar remesas o ayuda económica a familiares y amigos que permanecen en la República Dominicana, generando frustración y presión emocional en muchas familias migrantes.

El comunicador y jurista sostuvo que, aunque existe la percepción de que todos los dominicanos en Estados Unidos gozan de estabilidad económica, la realidad es muy distinta para miles de hogares, que sobreviven día a día en medio de la incertidumbre y la falta de oportunidades.

En donde, debido a estas penurias de la Gran Manzana, muchas familias han decidido trasladarse a otras urbes de la costa este de los Estados Unidos, como Filadelfia, Boston o Pensilvania, para poder aliviar el peso de subsistir.

Luis Ramón López, hizo un llamado a reconocer y visibilizar la realidad de la diáspora dominicana, así como a impulsar políticas y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos tanto en el exterior como en el país.