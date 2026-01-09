Tramo de la Línea 1 del Metro cerrará a las 8:00 de la noche a partir de este sábado

Santo Domingo.- La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) anunció que, a partir de este sábado 10 de enero y hasta el domingo 25, el tramo de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo comprendido entre las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó cerrará sus operaciones a las 8:00 de la noche como parte de un programa de mantenimiento preventivo.

Los trabajos se realizarán en horario nocturno y buscan garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de transporte. La OPRET precisó que el servicio se reanudará cada día en el horario regular establecido para el Metro.

Para asegurar la movilidad de los usuarios durante el cierre anticipado, se dispondrán autobuses de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que ofrecerán el traslado de manera gratuita en el trayecto afectado.

La institución agradeció la comprensión de los pasajeros y reiteró que estas labores forman parte de su plan de mantenimiento preventivo, orientado a preservar la calidad del servicio y la seguridad de los miles de ciudadanos que utilizan diariamente el Metro de Santo Domingo.

Por Roberto Tiburcio