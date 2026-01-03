OPRET suspende servicio en tramo de la Línea 1 del Metro tras usuarios reportar fallas

Santo Domingo. – La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) informó este viernes la suspensión temporal del servicio en la Línea 1 del Metro de Santo Domingo, específicamente en el tramo comprendido entre las estaciones Gregorio Urbano Gilbert y Mamá Tingó.

La entidad explicó que la medida responde a labores de mantenimiento en la vía catenaria, programadas para garantizar la seguridad de los usuarios.

“El servicio será suspendido para garantizar la seguridad de los usuarios durante las actividades de mantenimiento programado, realizadas debido al bajo flujo de pasajeros”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Como medida de apoyo, la OPRET indicó que se habilitarán servicios gratuitos de la OMSA en el tramo correspondiente, entre las estaciones Hermanas Mirabal y Mamá Tingó, con el fin de mitigar los inconvenientes que pueda generar la suspensión.

La OPRET dijo que el servicio regular del Metro será restablecido este sábado 3 de enero.

La decisión se produce luego de que usuarios reportaran una presunta avería en un tren de la Línea 1. Según testimonios, una unidad permaneció detenida por alrededor de diez minutos antes de que el personal del sistema solicitara a los pasajeros desmontarse.

En videos difundidos en redes sociales se observa una alta concentración de personas dentro de la estación, muchas de ellas visiblemente confundidas ante la falta de información clara sobre lo ocurrido.

Uno de los usuarios que grabó el incidente señaló que el desalojo se realizó sin mayores explicaciones, mientras otro tren abandonaba la estación, lo que generó incertidumbre entre quienes utilizaban el servicio en ese momento.

Otro usuario expresó su inconformidad al señalar que, en su opinión, no se trataba de una suspensión programada, sino de una avería ocurrida momentos antes.

“No lo están suspendiendo, hace un rato se dañó una línea. Sean más serios. Ningún mantenimiento, ¿hasta cuándo será este problema?”, manifestó visiblemente molesto.