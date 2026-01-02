Se entrega a la Policía hombre acusado de asesinar a su pareja sentimental en Gualey

La Policía Nacional confirmó que José Ramón Montero, de 32 años, señalado como presunto responsable de la muerte de su pareja sentimental, Rosmery Sosa Rodríguez, se entregó de manera voluntaria la mañana de este viernes.

El hecho ocurrió en el sector Gualey, del Distrito Nacional, tras una discusión ocurrida en la madrugada.

Montero acudió a la sede policial acompañado de su madre y de un abogado, presentándose en el despacho de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas, dirigido por el coronel Diego Pesqueira, vocero de la institución.

De acuerdo con el informe preliminar, Sosa Rodríguez perdió la vida tras recibir múltiples heridas punzocortantes. El caso permanece bajo investigación, mientras las autoridades realizan las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias en que se produjo el crimen.

La Policía Nacional indicó que el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, que procederá con las acciones legales correspondientes.