Tres meses de prisión preventiva contra mayor del Ejército imputado por muerte de Jokasta Santos

Santo Domingo.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el mayor del Ejército Diego Geraldo Mesa Arismendy, imputado por la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, ocurrida en el sector Los Guandules la madrugada del pasado día 26 de diciembre.

En la audiencia, el Ministerio Público, estuvo representado por el director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón. El órgano persecutor le imputa a Mesa Arismendy la violación a las disposiciones de los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano.

El hecho ocurrió siendo aproximadamente las 2:40 de la madrugada, en la Av. Francisco del Rosario Sánchez, del sector Los Guandules, Distrito Nacional, cuando el imputado Mesa Arismendy ultimó a Santos Pacheco de un disparo con su arma de reglamento.

La víctima se desplazaba por la referida avenida a bordo de una motocicleta, junto a su prima adolescente y el joven Merlin Rodríguez Jiménez (quien conducía), en dirección a la estación del combustible de la Av. Padre Castellanos del Ensanche Luperón, Distrito Nacional. Más adelante se desplazaban el joven Félix Manuel Féliz Cornel y un adolescente de 17 años, a bordo de otra motocicleta.

Durante el trayecto, los acompañantes de la víctima escucharon un disparo, el cual fue hecho por el imputado Mesa Arismendy, sin razón aparente y haciendo uso para ello de su arma de reglamento, marca Colt, cal. 45, serie Núm. 230457; el proyectil impactó a Santos Pacheco en la cabeza. Luego el imputado siguió caminando, siendo visto por un testigo en la zona.

El Ministerio Público, que inició de inmediato las investigaciones, levantó varios videos donde se puede observar al imputado, Mesa Arismendy, caminando por la dirección indicada con su arma de reglamento en la mano.

El Ministerio Público obtuvo, mediante entrega voluntaria, el arma de reglamento, marca Colt, calibre 45 mm, serie Núm. 230457, con su cargador y cinco (5) cápsulas.

Dicha arma fue analizada, pudiéndose concluir que el casquillo levantado en la escena donde falleció Santos Pacheco corresponde en todas sus características con el obtenido al disparar el arma de fuego del imputado Mesa Arismendy.

Posteriormente, un hijo del imputado entregó de manera voluntaria el vehículo marca Kia, modelo Sorento, Placa Núm. G359414, propiedad de su padre, en cuyo interior se ocuparon las vestimentas y calzados que vestía el militar al momento de cometer el hecho.

El día 27 de diciembre del año 2025, Mesa Arismendy fue arrestado en virtud de una orden judicial gestionada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

El juez Rigoberto Sena determinó que el imputado cumpla la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.