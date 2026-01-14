Águilas derrotan a Gigantes y Toros vencen a Escogido

Santiago.- Ezequiel Durán disparó un sencillo que remolcó a Cristhian Adames con la carrera de la victoria cuatro por tres de las Águilas Cibaeñas en 11 entradas sobre los Gigantes del Cibao, en la jornada 14 del Todos contra Todos del campeonato 2025-26 de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM)

El triunfo permite a las Águilas (8-6) mantener el empate con los Toros del Este en la segunda plaza de la tabla en esta ronda semifinal round robin.

En esta última parte del round robin, cargada de intensidad, Leones del Escogido (10-4), Águilas y Toros luchan por sembrarse en la serie final de la pelota invernal dominicana cuando restan solo cuatro partidos.

La última fecha está marcada para el próximo sábado 17 de enero. Al menos hubiera sido dulce para los Gigantes sacar la victoria, luego de llegar eliminados a esta recta final del round robin.

Las Águilas tomaron ventaja en la primera entrada luego de que Steward Berroa recibiera boleto y robara segunda; Leody Taveras recibió otra base por bolas y después del segundo out, Berroa robó la antesala y aprovechó el error en tiro del David Bañuelos para anotar la primera del juego.

Un jonrón solitario de José Siri empató el juego en la tercera entrada ante Jorge Tavárez y Kelvin Gutiérrez dio ventaja a los francomacorisanos con cuadrangular en la cuarta también ante el abridor aguilucho.

En la quinta, los Gigantes ampliaron a 3-1 con sencillo remolcador de Deyvison de los Santos frente al relevista Roddery Muñoz.

Las Águilas reaccionaron en la séptima cuando Jerar Encarnación pegó un doble frente al relevista Tayron Guerrero y avanzó a tercera por toque de sacrificio de Ezequiel Durán. Aderlín Rodríguez lo impulsó al plato para acercar por la mínima a las rapaces.

El empate llegó en el octavo, cuando el bateador Rodolfo Amador (entró por Elih Marrero) abrió con sencillo y fue reemplazado por Fernando Peguero y más adelante anotó por sencillo de Cristhian Adames.

El juego se extendió a entradas extras bajo la regla del corredor automático.

Ambos equipos desperdiciaron oportunidades en la décima, incluyendo una jugada de doble matanza en el plato que frenó a las Águilas.

Finalmente, en la baja del undécimo, tras una base por bolas intencional y una jugada de selección que evitó la carrera del triunfo, Durán conectó el hit de la victoria, un batazo por el prado derecho que remolcó a Adames.

Lupe Chávez se llevó la victoria, su primera de la semifinal y Blake Weiman cargó con la derrota.

Toros vencen a Escogido

La Romana. – Justin Courtney permitió apenas tres hits y ponchó a cinco bateadores en cinco sólidas entradas para encaminar a los Toros del Este a una victoria 3-1 sobre los Leones del Escogido en un encuentro celebrado la noche del martes en el Estadio Francisco A. Micheli​​.

Con el triunfo, el segundo consecutivo, los Toros se mantuvieron empatados en el segundo lugar del Round Robin tras observar por televisión la victoria de las Águilas Cibaeñas sobre los Gigantes del Cibao en Santiago, mientras el calendario entra en su etapa final.

Los Toros y las Águilas se enfrentarán este miércoles en el Estadio Cibao de Santiago, en su tercer y último duelo del Todos contra Todos, con el segundo puesto en juego.

Fue la victoria 40 sobre el Escogido en esta etapa del torneo con 46 derrotas y en general 159-138.

Courtney (G, 2-1) se convirtió en el tercer lanzador del presente Round Robin en registrar cinco ponches en un partido, uniéndose a su compañero Jaime Barría y a Daniel Medgden, de los Gigantes, la mayor cantidad en un solo juego en esta fase.

En la semifinal, el derecho presenta marca de 2-1, con nueve ponches en 14 entradas, siete carreras permitidas —todas limpias— y cuatro bases por bolas.

En sus cinco episodios, Courtney enfrentó a 18 bateadores, permitiendo tres imparables y ponchando a cinco.

La derrota fue para Travis Lakins (P, 2-1), quien trabajó 3.2 entradas, permitió dos hits y tres carreras, otorgó cuatro boletos y ponchó a dos, también ante 18 bateadores.

Por los Leones se destacaron Raimel Tapia (4-1), Erik González (4-1), Sócrates Brito (4-1, doble), José Marmolejos (4-2) y Jorge Mateo (3-1, anotada y base por bolas).

Por los Toros, Onix Vega bateó de 4-2 con una anotada; Erick Filia de 2-1, con una carrera anotada y dos bases por bolas, y Bryan de la Cruz de 4-1, con un doble.

La jornada 15 del Todos contra Todos continúa este miércoles, cuando los Leones del Escogido visiten a los Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, a las 7:00 p.m., mientras que los Toros del Este enfrentarán a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao de Santiago, a las 7:30 p.m.

Restando cuatro fechas del Round Robin, los Leones del Escogido (10-4) lideran la tabla, seguidos por las Águilas Cibaeñas y los Toros del Este (8-6). Los Gigantes del Cibao (2-12) están eliminados.