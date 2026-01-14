Fallece el padre del narrador de las Águilas Cibaeñas Santana Martínez

Santiago.– Falleció don Antonio Martínez, padre del reconocido narrador de las Águilas Cibaeñas y figura emblemática de la crónica deportiva nacional, Santana Martínez.

La noticia fue compartida por el propio Santana Martínez a través de sus redes sociales donde expresó unas palabras en honor a la memoria de su progenitor.

“Con el corazón roto, informamos que nuestro amado padre, Antonio Martínez, se ha ido a los brazos del Señor. Nos deja un legado de trabajo, seriedad y, sobre todo, honestidad. Sé que su alma está en paz, junto a mis siempre entrañables familiares y amigos”, expresó.

Don Antonio, quien fuera un pilar fundamental para su familia y un ejemplo de integridad en su comunidad, partió dejando un vacío irreparable entre sus seres queridos y allegados.

Fue descrito por sus allegados como un hombre íntegro, trabajador y ejemplo de rectitud, valores que supo transmitir a su familia y que hoy constituyen su mayor herencia moral.

La noticia ha generado múltiples muestras de solidaridad y condolencias desde el ámbito deportivo, especialmente de la fanaticada y la familia aguilucha, así como de colegas, amigos y figuras del béisbol dominicano, quienes han expresado su acompañamiento a Santana Martínez y a todos sus seres queridos en este momento de dolor.

Por Luis Ramón López