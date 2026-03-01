Ayuntamiento de Moca rinde homenaje póstumo a Don Andrés Avelino Bautista Ramos

Moca, Espaillat.-En un solemne y emotivo acto cargado de respeto y gratitud, el Ayuntamiento del municipio de Moca, declaró y proclamó de manera póstuma como “Agricultor Trascendente de Moca” al destacado productor agrícola Andrés Avelino Bautista Ramos, cariñosamente conocido como Don Chacho.

En el transcurrir del tiempo, aun cuando la presencia física desaparece, la historia inmortaliza y engrandece a los hombres y mujeres que dejan sembrado un legado de trabajo, decoro y honra.

Ese es el caso de Don Chacho, quien dedicó gran parte de su vida a la agricultura, convirtiéndose en ejemplo de esfuerzo, responsabilidad y compromiso con la tierra mocana.

Su trayectoria estuvo marcada por la constancia y el amor al campo, sembrando no solo frutos en la tierra fértil de Espaillat, sino también valores que hoy continúan sus hijos, entre ellos Andrés y Wilfredo Bautista, así como otros miembros de la familia, quienes han asumido con orgullo la continuidad de su obra productiva y moral.

Durante el acto, fue leída la proclama oficial por la secretaria municipal, Miriam Jiménez, en presencia de la vicealcaldesa Belkis Candelier y familiares del homenajeado. Como parte del reconocimiento, su imagen fue incorporada de manera permanente en el mural de los agricultores distinguidos, perpetuando así su memoria como referente del sector agropecuario local.

El reconocimiento fue recibido por sus familiares, encabezados por Andrés y José Bautista (Cheché), quien ofreció palabras de agradecimiento en nombre de la familia, destacando el honor que representa para ellos ver exaltada la figura de su padre como símbolo de trabajo honesto y amor por la agricultura.

El acto de reconocimiento a Andrés Avelino Bautista Ramos, contó con los auspicios del Centro Rural Dominicano Don Danilo Rodríguez, entidad que respalda iniciativas destinadas a enaltecer el legado de hombres y mujeres que han contribuido al desarrollo del campo dominicano.

Con esta declaratoria, el Ayuntamiento de Moca, reafirma su compromiso de honrar a quienes, con su ejemplo de vida, fortalecieron la identidad productiva de la provincia y dejaron una huella imborrable en la historia agrícola de la comunidad.

Proclama póstuma

Al acto de reconocimiento y el desvelamiento de su imagen en el mural de los agricultores trascendentes de Moca, de Don Chacho, contó con la presencia de importantes figuras y personalidades, donde el cantautor Manuel Jiménez, canto con el alma a todos los presentes un gran espectáculo cultural Derroche y otras Quinientas.

El ayuntamiento mocano, otorgó proclamación al agricultor Andrés Avelino Batista Ramos, atendiendo que fue un ejemplo excepcional de superación y un pilar fundamental en la tecnificación del sector agropecuario dominicano.

Don Chacho, quien nació en la comunidad de El Caimito, Moca, fue una pieza clave en la fundación de instituciones vitales como la cooperativa Avícola Nacional y Coopcibao, fortaleciendo así la economía de la región.

La pintura con la imagen de Don Chacho, se encuentra en el Centro Rural Dominicano Don Danilo Rodríguez, en La Guazuma, Moca, es el espacio escogido para albergar el legado histórico de los productores mocanos.

Por Luis Ramón López