Realizarán solemne dedicación del Santuario María de la Altagracia en Hoyoncito

Hato Mayor del Rey, RD. – En un encuentro para la fe católica y la devoción mariana de los dominicanos, la Diócesis de San Pedro de Macorís y la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia anunciaron la Eucaristía de Solemne Dedicación del Santuario María de la Altagracia, ubicado en la comunidad de Hoyoncito.

El acto litúrgico tendrá lugar el martes 20 de enero a las 10:00 A.M. La elección de esta fecha responde a una intención espiritual, al celebrarse en la víspera de la festividad nacional de Nuestra Señora de la Altagracia, madre protectora del pueblo dominicano.

La solemne eucaristía será presidida por monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís. Le acompañará como concelebrante monseñor José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito y presidente de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED).

El rito de dedicación representa uno de los eventos de mayor relevancia en la Iglesia, mediante este acto se consagra oficialmente el templo y su altar para el culto exclusivo para adorar a Dios.

La edificación de este santuario, situado en la Avenida de la Altagracia del distrito municipal El Puerto, es el fruto de la generosa colaboración de Don Rafael (Tato) Bisonó, su señora esposa, Doña Carmencita de Bisonó, y su familia, quienes donaron la estructura en honor a la Virgen.

De igual modo las obras complementarias fueron posible gracias a los fondos recaudados a través de diversas actividades realizadas en el marco del Centenario de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Altagracia a través de la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia y la Asociación Damas de la Altagracia, quienes fueron fundamentales en el proceso, contribuyendo con la realización de actividades, recursos financieros y humanos para hacer de este templo una realidad.

Con la apertura de este santuario, la Iglesia busca fortalecer la ruta de la fe en la región Este, proveyendo un espacio de peregrinación digno que resalte el valor histórico de Hoyoncito dentro de la tradición mariana nacional.

Sobre la comunidad de Hoyoncito:

Situado en la provincia de Hato Mayor del Rey en la región Este de la República Dominicana y perteneciente a la Diócesis de San Pedro de Macorís. Según la tradición católica es el lugar donde hace más de cinco siglos un anciano de barba blanca, le entregó la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia a un hacendado español que deseaba complacer la petición de su hija menor, la niña de Trejo, a quien la Virgen se le apareció en sueños. El anciano a la mañana siguiente desapareció.