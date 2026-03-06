Anuncian conferencia para abordar la crisis de identidad en los jóvenes y las familias

Santo Domingo.– Ante la creciente desorientación que experimentan tanto los jóvenes como las familias en República Dominicana, surge una propuesta que busca devolver el sentido de lo sagrado a lo cotidiano.

En ese contexto, la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia, de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), junto a la Asociación de Damas de la Altagracia, anuncian la tercera edición de su Aula Altagraciana bajo el título: “Mensaje a los jóvenes y las familias en la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia y en la Teología del Cuerpo”.

El espacio educativo, dedicado a cultivar la fe y la devoción mariana, busca reforzar los valores cristianos y celebrar la identidad humana y religiosa de los dominicanos bajo la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 21 de marzo de 2026, de 8:30 a. m. a 12:30 p. m., en el Auditorio Octavio Antonio Cardenal Beras Rojas de la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD).

Para esta edición, el Aula Altagraciana organizada por la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia contará con la presencia del Dr. Oscar Perdiz Figueroa, procedente del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II de México, quien guiará a los asistentes a través de la simbología de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia.

El encuentro cuenta con el respaldo del Instituto San Juan Pablo II, la Pastoral Familiar y Vida, y la Pastoral Juvenil, integrando el siguiente programa de invitados:

Conferencista central: Dr. Oscar Perdiz Figueroa (Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, Ciudad de México).

Moderador: P. Vladymir Pérez Candelario (Pontificio Instituto Juan Pablo II, Santo Domingo).

Panelistas de la Pastoral Familia y Vida: P. Mario Campusano, Ismael De la Rosa y Magdalena Viola (Arquidiócesis de Santo Domingo).

Panelistas de la Pastoral Juvenil: P. Marcelino Mieses Salas, Michael de la Cruz y María Rivera (Arquidiócesis de Santo Domingo).

Participación artística: Alisber Zapata y Jovanny González.

En medio de la inmediatez y el ruido que generan las redes sociales, donde aparenta que valemos lo que aparentamos, la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II emerge como un aliento a nuestra identidad humana.

Esta propuesta nos invita a pausar y redescubrir que nuestro cuerpo cuenta una historia sagrada. Ser hombre o mujer no es una moda ni una construcción pasajera, sino una vocación cargada de dignidad. El Aula Altagraciana apuesta por esa profundidad: cuando un joven entiende para qué fue creado y una familia vuelve a hacer de su hogar un refugio de amor real, la confusión pierde fuerza.

Queremos que la Altagracia no solo sea nuestra patrona, sino la maestra que nos enseñe que nuestra identidad es el regalo más grande que tenemos para compartir

Sobre la Comisión Nacional Unidos por la Altagracia:

Es una comisión ejecutiva creada y ratificada por la Conferencia del Episcopado Dominicano para los trabajos del centenario de la Coronación Canónica del cuadro con la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia, con el objetivo de resaltar la importancia histórica y cultural, de motivar a la comunidad a conocer, celebrar y reflexionar sobre la devoción y el rol de la Virgen de la Altagracia en la identidad del pueblo dominicano y, asimismo, organizar la devoción y culto a la Madre de Dios en esta advocación.

Tiene sus oficinas en la Conferencia del Episcopado Dominicano. Está presidida por S.E.R. Mons. José Dolores Grullón Estrella, obispo emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana y dentro de sus miembros se encuentran: Julio César Castaños, Sonia Villanueva de Brouwer, Kirsy De Los Santos, Rvdo. Padre Isaac García De la Cruz, Lidia Acosta de Rodríguez, Leonor Asilis, Bernarda Checo, Rosángela Torres y Juan Gilberto Núñez.