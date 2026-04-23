Activos de Asociación La Nacional crecieron un 15.02% en 2025

Santo Domingo.- La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos celebró su Asamblea General Ordinaria de Asociados, en la cual informó sobre el notable desempeño de la entidad durante el año 2025, destacando el crecimiento interanual de sus activos de un 15.02%, manteniendo una posición relevante en el sistema financiero nacional, con un total de RD$51,141 millones en activos al cierre del ejercicio fiscal.

El presidente de la Junta de Directores de La Nacional, Francisco Melo Chalas, indicó que los resultados alcanzados el año pasado reflejan una ejecución disciplinada de la estrategia institucional, una adecuada gestión de riesgos y una clara generación de valor, así como la capacidad de adaptación de la entidad en un entorno financiero cada vez más exigente y competitivo.

Entre otros indicadores destacados de desempeño, resalta el incremento de la cartera de créditos de un 11.1%, equivalente a RD$3,800 millones, impulsada principalmente por el crecimiento de la cartera comercial y la consolidación del portafolio hipotecario, que sigue siendo un eje central del modelo de negocio de la institución. Durante el 2025 La Nacional colocó RD$12,346 millones en préstamos, de los cuales, el 56% fueron destinados al sector vivienda.

Los depósitos a plazo incrementaron en RD$3,837 millones, equivalente a un 19.8%, alcanzando un balance al cierre del ejercicio fiscal de RD$23,189 millones, “cifra que robustece la estructura en la gestión del balance de la organización, producto de la estrategia que impulsó la captación, con un crecimiento sobresaliente”, subrayó el señor Melo Chalas.

La Asociación La Nacional cerró el 2025 con una utilidad antes de impuestos de RD$729 millones, con una rentabilidad sobre activos (ROA) de 1.52% y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 9.51%.

Cabe destacar que, en 2025, las agencias de calificación Feller Rate y Pacific Credit Rating (PCR) ratificaron la calificación “A” con perspectiva estable para La Nacional, sustentada en su sólido perfil de negocios, adecuada capacidad de generación, respaldo patrimonial y perfil de riesgos.

Sobre Asociación La Nacional

La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos es una entidad de intermediación financiera de carácter mutualista, fundada el 14 de julio de 1972. Durante más de cincuenta años, ha apoyado a cientos de miles de familias dominicanas en la consecución de su vivienda propia.

Con base en prácticas sólidas de gobierno corporativo y responsabilidad social, la institución impulsó hace más de cinco décadas el Centro Financiero Familiar, con el objetivo de contribuir a la reducción del déficit habitacional en la República Dominicana.