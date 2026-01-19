Clínica Cristiana de Salud Integral anuncia jornada quirúrgica de gigantomastia

San Juan de la Maguana. — La Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI) mantiene su enfoque en el bienestar integral de la mujer y, como parte de esta naturaleza, anuncia su próxima Jornada de cirugía de gigantomastia, la cual se llevará a cabo del 28 de febrero al 3 de marzo de 2026 en sus instalaciones ubicadas en San Juan de la Maguana.

La información la ofreció la CCSI en una nota de prensa donde informó que esta iniciativa busca ofrecer una solución definitiva a mujeres que padecen esta condición, la cual impacta severamente la salud física al provocar dolores crónicos en la espalda y cuello, además de repercutir en el bienestar emocional y la calidad de vida diaria.

La Dra. Odette Canario Lerebours, directora médica de la CCSI, explicó que la atención a la salud es una decisión que no debe postergarse, ya que la gigantomastia (afección donde los senos crecen de forma excesiva y desproporcionada) no es solo una condición estética, sino un problema que afecta la salud integral.

«En la CCSI brindamos un acompañamiento médico responsable y humano para que cada paciente pueda recuperar su bienestar y seguridad mediante una intervención profesional», destacó la especialista.

“Como parte fundamental del proceso, se estarán realizando consultas de evaluación gratuitas todos los miércoles de enero a partir de las 10:00 a.m. durante estas citas, el equipo de especialistas llevará a cabo la valoración clínica necesaria para determinar la elegibilidad de cada paciente y brindar la orientación médica que permita tomar una decisión informada sobre el procedimiento quirúrgico”, informó Canario Lerebours.

La especialista de la salud informó que “La Clínica Cristiana de Salud Integral hace un llamado a las interesadas a no perder esta oportunidad de transformar su salud.

Para agendar su evaluación o recibir más información, pueden contactar a la institución a través de sus canales oficiales de comunicaciones o mediante su cuenta de Instagram @ccsi.clinicacristiana.

Sobre la Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI) La Clínica Cristiana de Salud Integral, con 35 años al servicio de la población, es un centro médico comprometido con ofrecer atención de salud de calidad y accesible a la comunidad, con el objetivo de mejorar la salud y el bienestar de sus pacientes a través de servicios médicos integrales, para lo cual cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados.