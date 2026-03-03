Clínica Cristiana de Salud Integral transforma la vida de 50 familias en exitosa jornada quirúrgica

San Juan de la Maguana. — Con un balance de 50 cirugías exitosas y más de 80 pacientes evaluados, la Clínica Cristiana de Salud Integral (CCSI) culminó con éxito su Gran Jornada Quirúrgica gratuita de Otorrinolaringología de este año 2026.

La iniciativa, liderada por la Dra. Odette Canario Lerebours, directora médica del centro, estuvo enfocada en brindar soluciones quirúrgicas a pacientes de escasos recursos que padecían afecciones críticas de amígdalas, adenoides, tiroides y glándulas parótidas, entre otras.

«Este operativo no es solo un logro médico, es una respuesta humana a familias que llevaban años esperando una oportunidad para mejorar su salud respiratoria y su calidad de vida», expresó la Dra. Canario al cierre de la jornada, que se desarrolló del 16 al 19 de febrero.

«Esta jornada logró un impacto significativo en la región Sur, alcanzando a más de 80 pacientes que recibieron evaluaciones técnicas y diagnósticos especializados. Gracias a este esfuerzo, se realizaron exitosamente 50 intervenciones quirúrgicas de alta especialidad sin costo alguno, brindando atención directa tanto a niños como a adultos bajo un enfoque prioritario en la prevención de complicaciones crónicas”, resaltó Canario Lerebours.

Esta jornada marca el inicio de un robusto calendario de operativos médicos programados por la CCSI para el primer trimestre de 2026, informó la especialista de la salud “este es parte de nuestro compromiso con la salud integral y el acceso equitativo a servicios médicos de excelencia en San Juan de la Maguana”.

A través de un comunicado de prensa la CCSI informó que, tras el éxito de este operativo, el centro continuará con el seguimiento post-operatorio de cada paciente para garantizar una recuperación total, manteniendo su filosofía de acompañamiento constante.