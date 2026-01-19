SIPEN afirma que los trabajadores lideran la inversión institucional en el sector turismo

Madrid, España. – La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) destacó, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que las inversiones realizadas con los ahorros de los trabajadores dominicanos, acumulados en los fondos de pensiones, han convertido a los afiliados en los principales inversionistas institucionales del sector turismo en la República Dominicana, -y mayores beneficiaros del mismo-, impulsando así el desarrollo de nuevos destinos estratégicos y la diversificación de la oferta turística nacional.

En el sector turismo, las inversiones canalizadas a través de las Administradoras de Fondos de Inversión (AFI) representan un 34% del total de las inversiones realizadas con recursos de los fondos de pensiones, convirtiendo al turismo en el sector con mayor monto financiado, seguido del sector de energía e industria. Solo en 2025, la inversión total de las AFP ascendió a RD$208,000 millones, con un incremento de RD$60,000 millones respecto a 2024, equivalente a un crecimiento del 40%.

El superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, detalló que estas inversiones de los fondos de pensiones han beneficiado a más del 50% de las provincias del país, y en el caso del turismo se encuentran en desarrollo más de 25 proyectos turísticos en polos estratégicos como Pedernales, Miches, Punta Bergantín, Jarabacoa, el Gran Santo Domingo, La Altagracia, entre otros.

Los proyectos financiados abarcan no solo el desarrollo de hoteles y residencias turísticas, sino también infraestructuras clave como aeropuertos y carreteras, fundamentales para mejorar la conectividad, generar empleo y fortalecer los encadenamientos productivos locales.

Torres resaltó además que el ecosistema de inversión es abierto al público general. A través de las AFI, existen recursos aprobados para continuar financiando proyectos turísticos, por lo que exhorta a desarrolladores, emprendedores y actores del sector a acercarse a las AFI para estructurar iniciativas viables.

Asimismo, destacó que estos recursos no se limitan a grandes grupos financieros, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) también pueden acceder a financiamientos, fortaleciendo el crecimiento del sector.

Al 31 de diciembre de 2025, el patrimonio administrado por los fondos de pensiones alcanzó RD$1.6 billones, equivalente a más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB). Este volumen posiciona el ahorro previsional como uno de los principales motores de inversión del país.

Dichos recursos son gestionados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que desarrollan estrategias de inversión orientadas a la rentabilidad a largo plazo, la seguridad del capital y la diversificación de las inversiones.

Los fondos de inversión tienen una participación de un 19% del portafolio total de los fondos de pensiones a diciembre 2025, destacando un crecimiento de más del doble del 2022 a la fecha. En el caso de las inversiones en el sector público, ha tenido una variación de un 10% menor en el mismo período, fortaleciendo así la inversión en el sector real de la economía.

Finalmente, la SIPEN invitó al público general a consultar el mapa interactivo de inversiones el cual tiene datos históricos y actualizados al último corte disponible accediendo a www.sipen.gob.do/tablero-interactivo-mapa , en el que se muestran todos los proyectos financiados con recursos de los fondos de pensiones a nivel nacional, reafirmando que la inversión estratégica del ahorro de los trabajadores contribuye tanto a mejores pensiones como a un mejor país.