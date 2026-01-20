Fallece Manuel Rivas, exdirector de la OMSA y miembro del Comité Central del PLD

Falleció este lunes Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), quien fue señalado en el expediente relacionado con el asesinato del abogado Yuniol Ramírez Ferreras, ocurrido en octubre de 2017.

La información fue confirmada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) organización en la que al momento de su fallecimiento ostentaba la condición de miembro del Comité Central.

«El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con pesar confirma el fallecimiento de Manuel Rivas, dirigente de esa organización con un amplio historial de participación en la actividad política, siempre militando en el Partido morado de la estrella amarilla», indica la organización política en un comunicado.

Aunque Rivas fue señalado en el expediente, nunca se le imputó participación directa en el asesinato. Sí fue acusado y condenado por actos de corrupción administrativa cometidos durante su gestión en esa entidad gubernamental.

Sin embargo, en febrero del pasado del 2025, la Suprema Corte de Justicia absolvió la condena y lo declaró inocente al establecer el tipo penal por el cual fue juzgado, no constituye un hecho punible.

Las investigaciones determinaron que el crimen estuvo relacionado con denuncias de corrupción en la OMSA. Ramírez Ferreras fue hallado muerto en un arroyo de Santo Domingo Oeste, con signos de violencia, en un caso que conmocionó a la opinión pública y puso bajo escrutinio la gestión de la entidad de transporte.