Concejo de Regidores de Cayetano Germosén aprueba a unanimidad Presupuesto Municipal 2026

Cayetano Germosén, Espaillat.– El Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Cayetano Germosén, en un acto que refleja unidad y compromiso con el desarrollo del municipio, aprobó de manera unánime el Presupuesto General de Ingresos y Gastos correspondiente al año fiscal 2026.

El monto aprobado asciende a treinta millones setecientos cincuenta y un mil setecientos veintidós pesos (RD$30,751,722.00). Este instrumento financiero constituye el marco legal y administrativo que orientará la gestión municipal durante el próximo año, con prioridad en las áreas más sensibles para el bienestar de la comunidad.

La aprobación unánime fortalece significativamente la gestión del alcalde municipal, ingeniero Julio Abreu, y constituye un respaldo contundente de los regidores a su visión de trabajo y a los proyectos en marcha. Este hecho demuestra una sana gobernanza, basada en el diálogo, la transparencia y la búsqueda del consenso para el progreso colectivo.

“Este presupuesto es más que una cifra; es un mapa de ruta que plasma nuestro compromiso inquebrantable con Cayetano Germosén. Refleja el trabajo conjunto y la confianza depositada por los regidores en nuestra administración”, expresó el alcalde Abreu, tras la aprobación.

“Reafirmamos nuestra promesa de seguir trabajando unidos, hombro a hombro, por cada sector de nuestro municipio, invirtiendo con responsabilidad para construir, día a día, el Cayetano Germosén que todos merecemos”, comentó el ejecutivo municipal.

El presupuesto para el 2026, está diseñado para dar continuidad a los proyectos de infraestructura, servicios básicos, educación, cultura y deporte que se ejecutan actualmente, así como para impulsar nuevas iniciativas que respondan a las necesidades más urgentes de la población.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Cayetano Germosén, reitera su firme voluntad de administrar los recursos con eficiencia, honradez y una clara orientación hacia el beneficio de todos los habitantes del municipio.

Por Luis Ramón López