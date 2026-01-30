Abel Martínez propone acuerdo entre aspirantes presidenciales para preservar unidad PLD

Santo Domingo.- El excandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, planteó una propuesta política orientada a preservar la unidad interna del partido y colocarlo en condiciones reales de competitividad de cara a las elecciones de 2028, apelando a la madurez, la armonía y la visión estratégica.

Martínez explicó que la iniciativa parte de una reflexión responsable sobre las experiencias recientes del PLD y la necesidad de evitar fórmulas que, aunque bien intencionadas, han generado divisiones internas y debilitamiento electoral.

En ese sentido, recordó que tanto las primarias de 2019, que definieron la candidatura del 2020, como las primarias internas abiertas de 2022 para el proceso de 2024, dejaron lecciones importantes sobre cohesión, integración y unidad real del liderazgo.

“El objetivo no puede ser solo escoger un candidato, sino construir una candidatura sólida, unificadora y verdaderamente competitiva frente al país”, sostuvo.

La propuesta presentada plantea una salida política equilibrada, que permita al partido mantenerse activo, organizado y conectado con la sociedad, sin adelantar mecanismos formales de selección ni caer en la inercia de esperar sin preparación previa.

En ese marco, Abel Martínez sugiere propiciar un acuerdo político voluntario entre los aspirantes presidenciales, basado en la buena fe y el compromiso con el interés superior del partido.

Dicho acuerdo contemplaría un período previo de trabajo político, de entre ocho y diez meses, durante el cual los aspirantes puedan recorrer el país y conectar con la militancia y la ciudadanía, seguido de mediciones internas y externas con rigor científico, realizadas por firmas encuestadoras seleccionadas de común acuerdo.

El aspirante mejor posicionado recibiría el respaldo político para ser impulsado institucionalmente cuando corresponda, conforme a la ley y a los estatutos del partido.

Martínez destacó que una fórmula de esta naturaleza reduce tensiones internas, fortalece la unidad, envía un mensaje de madurez a la militancia y proyecta al PLD como una organización responsable y enfocada en el futuro.

“El país necesita partidos fuertes, organizados y con vocación de poder, pero también con sentido de responsabilidad histórica. La unidad no se impone; se construye con inteligencia, desprendimiento y visión de futuro”, expresó.

Finalmente, Abel Martínez reiteró su disposición de contribuir a todo esfuerzo que fortalezca al Partido de la Liberación Dominicana y lo coloque en condiciones de reconectarse con la sociedad dominicana y convertirse en una opción real de gobierno en 2028, en beneficio del país.