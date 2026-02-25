JCE presenta calendario electoral para las elecciones de 2028

El órgano electoral también presentó el Libro de Resultados Electorales 2024

Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE), a través de su Dirección Nacional de Elecciones, presentó este miércoles a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos ante la institución, la sociedad civil y medios de comunicación, el calendario de actividades administrativas y plazos legales de cara a las Elecciones Ordinarias Generales de 2028, así como también el Libro de Resultados Electorales 2024.

El acto fue encabezado por el Pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Andrés Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y en representación de Rafael Armando Vallejo Santelises, el miembro suplente Tony Tejada. Acompañó al Pleno el cuerpo directivo de la institución y personal de diversas áreas.

El presidente de la JCE aprovechó el espacio para destacar que este calendario electoral se presenta este 25 de febrero, precisamente cuando se conmemora el natalicio de Ramón Matías Mella, al indicar que con el debido respeto patrio” esto representa el trabucazo de la democracia “lo que confirma que la JCE eleva concomitantemente con responsabilidad institucional e integridad las dos alas de su cuerpo: la identidad y la democracia, todo ello con miras al 2028”.

Jáquez Liranzo destacó el tiempo récord en el que se presenta este calendario electoral (a dos años y un mes) tras señalar que el promedio desde 2012 al 2024 es de un año y tres meses. Indicó que esta calendarización oportuna es en apego a los principios rectores del proceso electoral de legalidad, transparencia, certeza electoral, seguridad jurídica, equidad e integridad electoral: “Eso es trabajar con tiempo”, acentuó Jáquez Liranzo.

“Confiamos en que las organizaciones y la ciudadanía en general se ciña a esta planificación en procura de seguir fortaleciendo la integridad política, electoral, así como la confianza en el sistema electoral”, manifestó el presidente del órgano electoral.

Composición del calendario electoral

En tanto que el director nacional de Elecciones, Mario Núñez, explicó lo contemplado en el calendario electoral. Dijo que este regirá en las organizaciones de los procesos internos pautados para el 2027, así como en las elecciones programadas para el 2028 (municipales, presidenciales y congresuales, que abarca la escogencia de los diputados y diputadas de ultramar).

Explicó que la base documental del calendario, que fue entregado a los presentes, es la Constitución de la República, que señala las fechas de las elecciones y cargos a elegirse, así como el apoyo documental de las leyes electorales.

“De igual manera, nuestro calendario electoral se soporta en el Plan Estratégico, Programa Operativo Anual y Plan Anual de Contrataciones de la JCE, un conjunto de actividades que norman la gestión 2024-2028, así como también en el Plan General de Elecciones”, especificó Núñez.

En relación a las fechas de los procesos electorales, el director de Elecciones informó que en el mismo se contempla 408 actividades administrativas y 117 plazos legales que impactarán los procesos electorales venideros.

Destacó que el 3 de octubre del 2027 es la fecha límite para realizar las primarias de las organizaciones políticas; y hasta el 31 de octubre se llevarán a cabo las convenciones y asambleas o encuestas de las organizaciones políticas.

Señaló que, en cuanto a las elecciones municipales, donde se escogerán alcaldías, regidurías, direcciones y vocalías, se realizarán el 20 febrero de 2028 y las elecciones presidenciales, senatoriales, diputaciones y diputados de ultramar se realizarán el 21 de mayo de 2028. En caso de una segunda vuelta, si fuese necesario, se estarían realizando el 25 de junio del año 2028.

Sobre la composición del calendario electoral, dijo que el mismo tiene un segmento dedicado a las actividades administrativas, así como a los plazos legales, los aspectos relativos al padrón electoral y los vinculados con informática y cómputos.

Libro de Resultados Electorales 2024

En el marco de la actividad se presentó el Libro de Resultados Electorales 2024, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 20, numeral 19, de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral, un compendio estadístico exhaustivo con en todos los niveles de elección y la evolución del electorado, en el que Jáquez Liranzo expresó que servirá como material estadístico y metódico de análisis para partidos y la ciudadanía general.