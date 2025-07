Lidio Cadet asegura gobierno preside Luis Abinader ha sido “una pesadilla” para los dominicanos

Santo Domingo. – El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Lidio Cadet, afirmó que el Gobierno del presidente Luis Abinader ha sido “una pesadilla” para el pueblo dominicano, y aseguró que su partido regresará al poder en las elecciones del 2028.

“El Partido de la Liberación Dominicana está trabajando día y noche para constituirse en la real opción de poder y dejar atrás esta pesadilla que nos ha colocado en una situación tan difícil”, declaró Cadet.

Durante una entrevista en el programa Matutino Su Mundo, Cadet, quien también coordina la Comisión de Arbitraje y Unidad de las aspiraciones presidenciales del PLD, expresó que la organización política trabaja día y noche para convertirse nuevamente en la opción de poder que saque al país de la difícil situación en la que, según él, lo ha colocado la actual administración.

“El endeudamiento externo que ha provocado este gobierno, que está hipotecando el presente y el futuro del país, es suficiente para decir que ha sido un despropósito, ha sido un fiasco”, sostuvo.

Criticó duramente el nivel de endeudamiento externo asumido por el gobierno actual, señalando que esto está hipotecando tanto el presente como el futuro de la República Dominicana. Afirmó que las promesas de campaña del PRM “se han tirado al vacío”.

El PLD volverá en 2028

Cadet destacó que, como partido, trabajan todo el tiempo para ganarse la simpatía y el corazón del pueblo dominicano, con el objetivo de ganar las elecciones en 2028.

“Ningún partido que tenga vocación de poder habla de alianza a tres años de elecciones”, recalcó.

Destacó que un partido trabaja para posicionarse, asegurando que el PLD es la verdadera oposición al gobierno. También señaló que el expresidente Danilo Medina no tiene candidato y está trabajando para que quien sea escogido llegue al Palacio.

“Ha dicho que se va a dedicar en cuerpo y alma al partido para que recupere el espacio político-electoral necesario y llegue al poder en 2028 con la persona que los compañeros escojan”, enfatizó.

A principio de gobierno Abinader se reunió con nosotros luego nos llamó cúpula corrupta

Cadet recordó que el presidente Abinader se reunió con Danilo Medina al inicio de su mandato en medio de la pandemia, pero luego acusó a la cúpula del PLD de corrupción.

“Eso no fue coherente ni noble. Si cree que hay personas corruptas, que las someta, pero no puede generalizar”, enfatizó.

De igual modo aseguró que tienen la esperanza de que ese esfuerzo conjunto dé resultados, y que la comunidad internacional tome nota. Reafirmando que es fundamental que se reconozca que Haití forma parte del concierto de naciones y que cualquier problema allí repercutirá en todo el mundo, porque todo está interconectado, como diría Einstein, somos energía, todo está conectado.

Por ello, apeló a que la comunidad internacional tome conciencia, así como todos los países que tienen relación directa con Haití, los cuales han sacado ventaja de una u otra forma. Es imprescindible que exista una presencia económica, social y política que ayude a que ese estado, al que se le ha calificado como fallido, pueda encontrar un camino para su pueblo.

“La República Dominicana no puede cargar sola con esa responsabilidad, especialmente considerando que aún enfrentamos niveles de pobreza”, dijo. Resaltó que en el gobierno de Danilo Medina, alcanzaron un nivel de economía media, encaminada hacia el desarrollo, al punto que la Unión Europea suspendió la ayuda que se le otorgaba, pero la pobreza aún persiste.

Abinader no dirige un conjunto de ángeles

Abinader no dirige un conjunto de ángeles. O sea, no son santos ni gente que el Papa tenga que canonizar para entronizarlos en un altar.

“Sí, hay corrupción en este gobierno. ¿Es más corrupto que el PLD? Si vamos a hacer una comparación, no voy a hacerla, pero lo cierto es que en el PRM ya hay dirigentes condenados por narcotráfico. Entonces, ¿qué quieres que te diga?”, cuestionó.

“Por eso pienso que el gobierno actual debe entender que no está dirigido por un conjunto de ángeles, ni el PLD está dirigido por un conjunto de demonios”, recalcó.

Este Gobierno tiene condenados por narcotráfico

Cadet manifestó que este gobierno tiene condenados por narcotráfico. resaltando que el PLD no tiene ni un solo condenado hasta ahora, mientras ellos ya tienen dirigentes condenados por este delito, enfatizando que para es la peor manifestación de corrupción.

“Porque si alguien roba miles de millones, lo aprecian y lo condenan, y tiene que devolverlo. Pero un narcotraficante que se ganó miles de millones dañando cerebros con la venta de drogas, eso es irreversible, eso no se cura”, aseguró.

“Hay ángeles y demonios en todos lados. Yo no voy a calificar al PRM como un “narcopartido”, sino que digo que ese partido tiene dirigentes condenados. Pero eso no significa que todo el partido sea así”, expresó Cadet.

En un partido, sea PRM, PRD o PLD, hay mucha gente con dignidad. El hecho de que un grupo cometa errores o infrinja la ley no me lleva a condenar a todo un partido con una generalización.

Reveló que en el gobierno han habido decenas de personas indicadas o sindicadas, incluso funcionarios del propio gobierno, como el caso de la doctora Milagro, que han cometido actos de corrupción.

“No nos vamos a cruzar de brazos” sobre decisión de la TSE

Cadet también abordó la reciente decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que detuvo el proceso interno de selección de precandidatos presidenciales. Indicó que el PLD acató la sentencia para preservar el Estado de Derecho, aunque afirmó que fue una decisión cuestionable.

“No nos vamos a cruzar de brazos. Vamos a convertir ese revés legal en una oportunidad para fortalecernos como partido”, puntualizó.

Aseguró que el PLD es la única organización con una estructura sólida y funcional en todo el país y que seguirán avanzando con su reorganización interna.

“Trabajamos arduamente para que el tribunal entendiera, a través de los abogados, que estábamos transitando un camino que no era ilegal, basándonos en la experiencia del 2022”, resaltó.

Explicó que no había nada que hubiese cambiado, y sin embargo, tanto la Junta Central Electoral como el Poder Ejecutivo, junto con otros sectores, respaldaron que el PLD escogiera su aspirante a la presidencia en ese año. Esto, a raíz de la decisión del Tribunal Superior Electoral que frenó la escogencia de candidatos por medio de consultas.

Asimismo, detalló que insistieron para que el tribunal comprendiera que no había ilegalidad en el proceso, ya que contaban con la experiencia del 2022 y nada había cambiado. Destacó que la Junta Central Electoral y el Poder Ejecutivo respaldaron dicha determinación.

“No había razón para impedirlo, porque la autodeterminación de los partidos, según los estatutos y la Constitución de la República, los faculta para realizar consultas internas, algo que fortalece la democracia y que esperaban se entendiera tanto a nivel de la Junta como del tribunal”, argumentó.

Los aspirantes no se pusieron de acuerdo

Reveló que esta vez, los aspirantes no lograron ponerse de acuerdo, a diferencia de lo que ocurrió en 2022, cuando sí alcanzaron un consenso.

“La comisión hizo un gran esfuerzo para que se sentaran a dialogar, definieron la ruta a seguir, el método, el protocolo y las reglas que debían cumplir, pero esto no sucedió”, subrayó.

Explicó que ante esa situación, algunos miembros del partido presentaron un recurso ante el tribunal, ya que sin esa acción el tribunal no podría actuar de oficio. Asimismo, manifestó que de haber habido un acuerdo unificado entre los aspirantes, sin importar si fuera Abel o cualquier otro, el proceso habría avanzado de manera expedita y sin contratiempos.

Sobre Danilo Medina, aseguró que su gestión fue transparente y que los casos de corrupción denunciados fueron investigados. Puso como ejemplo los casos de CORDE y el SEA, donde se tomaron medidas correctivas y se enviaron los expedientes al Ministerio Público.

Respecto al expresidente Leonel Fernández, Cadet aseguró que este abandonó el PLD por no aceptar su derrota interna en las primarias del 2019. “Leonel no está preparado para perder. El PLD lo hizo presidente tres veces. Se fue porque perdió”, dijo, al tiempo que recordó que Fernández apoyó posteriormente al presidente Abinader.

Leonel se fue porque fue derrotado, no está preparado para perder

Cadet atribuyó la salida de Leonel Fernández del PLD a que no aceptó su derrota en las elecciones internas. “Leonel se fue porque fue derrotado internamente, no porque hubo trampas. La Junta Central Electoral dirigió el proceso con transparencia y pulcritud. No hubo prueba alguna de votos ilegales”, señaló.

Agregó que Fernández debería estar agradecido con el PLD, ya que fue impulsado por el partido para llegar a la vicepresidencia y, posteriormente, a la presidencia en tres ocasiones.

“Leonel no está preparado para perder y por eso no aceptó el resultado, además apoyó luego al presidente Abinader, contrario al PLD”, afirmó.

En la corrupción no debe haber prescripción

Sobre el Código penal Cadet, afirmó que la corrupción no debe tener prescripción y defendió la gestión ética del expresidente Danilo Medina, al tiempo que explicó las razones por las cuales el expresidente Leonel Fernández abandonó la organización.

Destacó que la reforma al Código Penal comenzó tras la Constitución de 2010, pero que el debate tomó mayor fuerza después, aunque reconoció que aún no hay consenso en toda la sociedad. Sin embargo, expresó su esperanza de que la reforma que finalmente se apruebe sea un avance real, adaptado a los nuevos tiempos.

“Cuando se comete un acto de corrupción, no debe haber prescripción. Mientras exista la posibilidad de que el culpable rinda cuentas ante la justicia, ese proceso debe llevarse a cabo”, sostuvo.

Finalmente, destacó que el expresidente Danilo Medina no tiene un candidato favorito y que ha expresado su compromiso de trabajar por el aspirante que sea escogido democráticamente.

“Voy a dedicarme en cuerpo y alma para que el partido recupere el poder en el 2028”, habría dicho Medina según Cadet.