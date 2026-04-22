Expo Construcción Puerto Plata 2026 se celebrará del 24 al 26 de abril

La actividad contará con presencia del ministro Ito Bisonó y Pantaleón Salcedo como padrino

Puerto Plata, RD.- Del 24 al 26 de abril de 2026, Puerto Plata será escenario de Expo Construcción Puerto Plata 2026, una plataforma que reunirá a líderes, empresas y profesionales de la industria de la construcción, el sector inmobiliario y los equipos pesados en el Centro de Convenciones Blue JackTar, Playa Dorada.

La jornada inaugural, pautada para el viernes 24 de abril a las 7:00 p.m., contará con la presencia del ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Ing. Ito Bisonó, destacando el respaldo institucional a esta iniciativa que impulsa el desarrollo urbano y la modernización del sector.

En este mismo acto se reconocerá al Ing. Pantaleón Salcedo como padrino de esta edición, en honor a su trayectoria y aportes al crecimiento de la construcción en la región Norte. Asimismo, serán distinguidos los ingenieros José Miguel González, Kuky Silverio y Daniel Fernández.

Como eje central de la apertura, se abordará el tema “Permisología y desarrollo urbano: hacia procesos más ágiles y eficientes”.

La noche concluirá con un cóctel de cierre auspiciado por IMCACAT Rentals, donde será presentada su nueva imagen corporativa.

El sábado 25 de abril estará enfocado en la dinámica comercial y de conocimiento, con la inauguración de la muestra de equipos pesados, exhibiciones de marcas, facilidades de financiamiento, capacitaciones especializadas y espacios de networking. La agenda incluye el almuerzo ejecutivo y dos paneles de alto nivel.

El panel “Wonder Women in Construction” reunirá a destacadas profesionales: la Arq. Marina Silverio, la Licda. Isely Almánzar, la Arq. Yamile Rodríguez Asilis y la Licda. Yhamminha Dickson. Más adelante, el panel “The Best in Construction RD” contará con la participación de Hostos Rizik Lugo, George Alexander Nader, Alejandro Fondeur y Robert de la Cruz.

La programación concluirá el domingo 26 de abril con la apertura al público desde las 10:00 de la mañana, seguida de un encuentro interactivo del CODIA Santiago–Puerto Plata bajo el tema “Claves de la Permisología Moderna”, y la clausura oficial.

Esta edición cuenta con el respaldo de importantes socios comerciales, entre ellos IMCA CAT, Reid & Compañía, Isuzu, Komatsu, Constructora Valbuena Valdez, Punta Bergantín, Green One, Foton, Apartamentos RD, Hyundai/Tomakjian, Cementos Cibao, Cooperativa San José y Grupo KSI, quienes apuestan al fortalecimiento y crecimiento del sector en la región Norte.

El presidente del comité organizador, Aneury Pilar, destacó el posicionamiento alcanzado: “La consolidación alcanzada por esta plataforma refleja el compromiso y la confianza del sector. Hoy podemos decir que está todo listo para esta nueva entrega, que será aún más robusta, dinámica y alineada con las necesidades actuales de la industria”, expresó.

Expo Construcción Puerto Plata 2026 se consolida como un espacio clave que articula el liderazgo público y privado para impulsar el desarrollo sostenible del sector construcción en la República Dominicana.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al (849) 889-6494.