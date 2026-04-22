Logomarca reconoce a Peralta Romero con el premio Pluma a la Excelencia

La empresa Logomarca reconoció al director general de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU), el escritor y académico Rafael Peralta Romero, con el premio Pluma a la Excelencia 2026, que se otorga a personalidades que se han destacado en la literatura y el periodismo.

Peralta Romero expresó su gratitud a Logomarca, en la persona de su presidente, Lorenzo Gómez Marín, y dijo que la premiación constituye un estímulo para continuar su labor como escritor.

“Quien se descubre el don para escribir debe asumir la responsabilidad de hacerlo y aceptar que se trata de un compromiso con la sociedad. Cual que sea la rama de la escritura: ficción literaria, historia o periodismo, por ejemplo”, expresó.

El también miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua calificó la premiación como “la más alta valoración de mi quehacer literario”.

“Lo asumo como la más alta valoración de mi quehacer literario. Es de rigor que termine estas palabras expresando mi sincera gratitud a Logomarca y a las personas que asesoran a la empresa en esta valiosa premiación denominada Pluma a la Excelencia”, dijo el escritor.

Junto a Peralta Romero fueron reconocidos la periodista Edith Febles y el historiador Roberto Cassá Victoria, director del Archivo General de la Nación.

El Premio Pluma a la Excelencia lo han recibido Miguel Guerrero, Angela Hernández, José Mármol, el fenecido caricaturista Harold Priego y Adriano Miguel Tejada.