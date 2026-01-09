Sasha y Tayson Kryss expanden su propuesta hacia el público global con “Avísame”

Sasha une fuerzas con Tayson Kryss para el lanzamiento de “AVÍSAME”, un tema pop con matices urbanos que conecta directamente con quienes han vivido relaciones marcadas por la duda, la espera y los silencios que duelen.

“AVÍSAME” habla de ese momento en el que el corazón pide claridad: cuando no se trata de promesas, sino de una respuesta honesta. Con una letra directa y emocional, la canción logra un balance entre vulnerabilidad y ritmo, convirtiéndose en una propuesta fresca dentro del pop latino actual.

La química entre Sasha y Tayson Kryss se refleja tanto en la interpretación como en la narrativa del tema, elevando la canción a un diálogo sincero entre dos voces que representan emociones universales. La producción moderna y envolvente acompaña una historia que puede sentirse íntima, pero que resuena con una audiencia amplia y digital.

Este lanzamiento refuerza el crecimiento artístico de ambos intérpretes y posiciona a “AVÍSAME” como una canción ideal para playlists de música latina y nuevas propuestas, con potencial para conectar tanto en plataformas de streaming como en redes sociales.

El lanzamiento de “AVÍSAME” presenta a Sasha en un momento sólido de su propuesta artística, desarrollada de la mano de EBE Records con la distribución de ADA Latin, reforzando una estrategia de crecimiento natural y una proyección internacional sostenida.

“AVÍSAME” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.