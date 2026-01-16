Toros derrotan a Escogido y Águilas se mantienen con vida tras vencer a Gigantes

La Romana, –Yairo Muñoz conectó su primer cuadrangular en el Round Robin, disparó un triple con las bases llenas y remolcó cinco carreras para encabezar la victoria de los Toros del Este 8-5 sobre los Leones del Escogido en un partido celebrado la noche del jueves en el Estadio Francisco A. Micheli.

Con el triunfo, los Toros mejoraron su marca a 10-6 y se mantuvieron en el segundo lugar de la tabla, con un juego de ventaja sobre las Águilas Cibaeñas y a solo un partido de los Leones del Escogido (11-5), cuando restan dos encuentros por disputar en esta fase.

“Feliz y contento de tener la oportunidad de estar aquí con los Toros y agradecido porque me dan la oportunidad de demostrar mi talento cada día”.

Muñoz fue la figura central del encuentro al encabezar un rally decisivo de cinco carreras en la séptima entrada. El bateador disparó un triple entre los jardines izquierdo y central con las bases llenas, limpiando las almohadillas y colocando a los Toros al frente de manera definitiva.

“Cuando vi que transfirieron a Filia, dije que era mi turno en ese momento y solo busqué un pitcheo arriba y olvidar los dos turnos anteriores”

Más temprano, en el segundo episodio, Muñoz había conectado un jonrón de dos carreras ante Conor Greene, su primer cuadrangular de por vida en cuatro participaciones de Round Robin, con Eric Filia en circulación.

“Desde que llegué al estadio trabajé con Julián Yan en batear la recta alta y fui con esa mentalidad, tratando de hacer el mayor daño posible”, expresó Muñoz en declaraciones a la transmisión televisiva de los Toros por Teleantillas.

Muñoz se convirtió apenas en el segundo jugador de los Toros en los últimos 25 años en remolcar cinco carreras en un partido de Round Robin, uniéndose a Brayan de la Cruz, quien lo logró el 30 de diciembre ante las Águilas.

El récord de la franquicia es de seis impulsadas, compartido por Peter O’Brien (2021), Abraham Almonte (2020) y Michel Abreu (2008).

El récord absoluto de Lidom pertenece a Julio Franco, quien impulsó siete en 1996 con las Estrellas Orientales.

En el montículo, Enny Romero abrió por los Toros y trabajó 4.1 entradas, en las que permitió cinco hits y tres carreras limpias, con dos boletos y un ponche.

Yimmy Yacabonis (2-0) se acreditó la victoria, mientras que Joe Corbett consiguió su sexto salvamento del Round Robin, quedando a uno de empatar la marca histórica de siete rescates.

Por los Leones, Conor Greene permitió tres carreras en tres entradas, mientras que Yefry Yan cargó con la derrota tras ceder cuatro carreras en apenas un tercio en el séptimo episodio.

Por los Toros, Eddie Rosario bateó de 2-1 con doble y una remolcada; Eric Filia de 2-1, con dos anotadas, doble y dos boletos; y Muñoz terminó de 4-2, con jonrón, triple y cinco impulsadas.

Por los Leones, Alcides Escobar se fue de 5-2 con doble, dos anotadas y una remolcada; y Erik González de 4-2, con dos producidas.

Águilas vencen a Gigantes y se mantienen con vida

Santiago.- Las Águilas Cibaeñas se apoyaron en un rally de cuatro vueltas en el segundo episodio para aferrarse a la lucha por avanzar a la final luego de vencer cinco carreras por cuatro a los Gigantes del Cibao.

Los aguiluchos (9-7) se reponen de una blanqueada 3-0 el día anterior ante los Toros del Este (10-6), al que se enfrentan la noche del viernes (7-30 p.m.) en un partido en el que se disputa la permanencia en esta semifinal round robin.

El mexicano Luis Fernando Miranda (1-0) lanzó seis entradas de dos hits, una carrera y siete ponches para llevarse la victoria y Matt Foster lanzó un noveno de una vuelta para acreditarse el salvamento.

El ataque del segundo vino contra el abridor Cristopher Molina (0-2), quien solo aguantó 1.2 entradas.

El pitcheo aguilucho se sobrepuso a tres jonrones, uno de Diego Hernández, solitario, en el tercero, otro de Kelvin Gutiérrez en el séptimo ante Junior Fernández y uno más de Deyvison de los Santos ante Foster en el noveno.

En el inning grande aguilucho, Rodolfo Amador abrió con doble al jardín central y luego avanzó a tercera antes de anotar por un error defensivo.

Posteriormente, Ezequiel Durán marcó la segunda tras una jugada de selección, mientras que Elih Marrero anotó impulsado por un sencillo de Steward Berroa, quien avanzó a segunda por un error del receptor.

El ataque continuó cuando Geraldo Perdomo conectó sencillo al jardín derecho para remolcar a Berroa y colocar el marcador 4-0 a favor de las Águilas.

En el quinto, Cristhian Adames disparó un doble al prado izquierdo y Amador lo remolcó para la quinta aguilucha con un sencillo al prado central.

La acción del Todos contra Todos continúa este viernes, cuando los Gigantes del Cibao visiten a los Leones del Escogido en Santo Domingo, mientras que las Águilas Cibaeñas enfrentarán a los Toros del Este en La Romana, en un duelo clave por el segundo lugar.