Condenan a 30 años de prisión a una mujer haitiana que mató a su compatriota embarazada

Santo Domingo.- Los jueces de un tribunal de La Altagracia dictaron la pena máxima de 30 años de prisión a una mujer que mató a cuchilladas a otra que se encontraba en estado de embarazo.

Yamency Charles, de nacionalidad haitiana, fue condenada tras ser hallada culpable de provocarle la muerte con premeditación y asechanza a su compatriota Rafaela Juste Paulino.

De acuerdo con lo establecido en el expediente acusatorio, el hecho ocurrió en fecha 21 del mes de julio del año 2024, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, en la calle Beller, del sector Antonio Guzmán Fernández, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Días previos al crimen ambas habían sostenido una riña. La víctima presentaba un embarazo de entre unos 5-6 meses.

Charles utilizó un arma blanca tipo cuchillo de color plateado, de aproximadamente unas (6) pulgadas de largo, con el que le ocasionó a la víctima cinco (5) heridas cortopenetrantes, una de las cuales la impacto en el hemitórax derecho a nivel del 4to. espacio intercostal. Dicha arma fue recuperada por la Policía Nacional.

Los fiscales investigadores Aneurys Castillo y Luis Omar García establecieron en el expediente que luego de cometer el asesinato la encartada huyó del lugar, siendo arrestada en fecha 30 de agosto de 2024, alrededor de las 4:14 de la tarde, por agentes policiales que ejecutaron en su contra la orden de arresto marcada con el No. 03198-2024.

En el proceso judicial los fiscales litigantes Idalia Peralta y Yeury Rodríguez Cabrera demostraron que la procesada violó los artículos 295, 296, 97, 298 y 302 del Código Penal Dominicano y los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los jueces Sagrario del Río Castillo, Domingo Duvergé Caraballo y Carmen Almonte Almonte, del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Altagracia, ordenaron el cumplimiento de la sentencia en el centro penitenciario público para mujeres de esa provincia.