Blue Jays derrotan a los Dodgers 11-4 en el primer partido de la Serie Mundial

TORONTO.— Los fanáticos de los Blue Jays esperaron 32 años para animar con entusiasmo un jonrón de la Serie Mundial. Lo lograron tres veces.

Addison Barger lanzó el primer grand slam como emergente en la historia del Clásico de Otoño, Alejandro Kirk lo siguió con un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de nueve carreras y Toronto abrumó al campeón defensor Los Angeles Dodgers 11-4 en el primer partido del viernes por la noche.

“Una locura”, dijo Barger sobre la tercera entrada con mayor puntuación en los anales de la Serie.

Daulton Varsho, limitado por lesiones a 71 juegos durante la temporada, inició la remontada de Toronto de un déficit de 2-0 con un jonrón de dos carreras en el cuarto inning ante Blake Snell, dos veces ganador del premio Cy Young.

La lluvia de jonrones fue perfecta para el regreso del Clásico de Otoño a Toronto por primera vez desde 1993, cuando Joe Carter conectó el segundo jonrón decisivo para cerrar una Serie Mundial. Y, en una inusual conexión con esa noche, Varsho lleva el nombre de Darren Daulton, el receptor de los Filis de Filadelfia al que Mitch Williams le lanzaba cuando Carter conectó.

«Es un momento surrealista, como si cerrara el círculo. Sí, sinceramente es un honor que me hayan puesto su nombre», dijo Varsho.

Shohei Ohtani conectó su primer jonrón de la Serie Mundial para los Dodgers, grandes favoritos, buscando convertirse en el primer campeón que repitió desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres títulos consecutivos entre 1998 y 2000. Los Ángeles perdía por nueve carreras cuando conectó un cuadrangular de dos carreras ante Braydon Fisher en la séptima, su cuarto jonrón en dos juegos.

Los fanáticos enojados porque Ohtani rechazó a los Blue Jays para firmar un contrato de $700 millones con los Dodgers en diciembre de 2023 corearon: «¡No te necesitamos!» cuando llegó al plato en el noveno.

“No hay que molestar al oso”, advirtió el lanzador de Toronto Chris Bassitt.

Los ganadores del primer partido han ganado 23 de los últimos 27 títulos. El segundo partido de la serie al mejor de siete se jugará el sábado por la noche en el Rogers Centre.

Jugando después de una semana de descanso luego de su barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Los Ángeles tomó una ventaja de 2-0 contra el novato de 22 años Trey Yesavage con sencillos productores de Kiké Hernández en el segundo y Will Smith en el tercero.

Yesavage hizo su cuarta apertura en postemporada, una más que su total de aperturas en temporada regular. A los 22 años y 88 días, se convirtió en el segundo lanzador más joven en abrir un juego inaugural de la Serie Mundial, detrás de Ralph Branca, de Brooklyn, con 21 años y 267 días en 1947 en el Yankee Stadium.

Yesavage lanzó cuatro entradas ante una multitud estridente de 44,353 espectadores. Dejó las bases llenas en la segunda entrada al retirar a Ohtani con un roletazo y dejó a un corredor en tercera en la siguiente entrada al ponchar a Max Muncy.

Seranthony Domínguez se llevó la victoria con 1 1/3 entradas sin hits.

El jonrón de Varsho fue el primero que un bateador zurdo le conectó a Snell desde que Juan Soto lo conectó para los Yankees el 2 de junio del año pasado. Snell permitió cinco hits, la mayor cantidad de su carrera, con cambios de velocidad y recibió cinco carreras, ocho hits y tres bases por bolas en poco más de cinco entradas.

Snell participó en la Serie por primera vez desde 2020 con Tampa Bay, cuando fue retirado en la sexta entrada del Juego 6 mientras lanzaba una blanqueada contra los Dodgers. Los Ángeles remontó contra el bullpen de los Rays para conseguir su primer campeonato desde 1988.

Ahora los Dodgers buscan su tercera corona en seis años.

Después de una Serie de Campeonato de la Liga Americana de siete juegos contra Seattle que terminó el lunes, Toronto consiguió 14 hits y contribuciones clave de Bo Bichette y Varsho, quienes se combinaron con Vladimir Guerrero Jr. para convertirse en el primer trío de hijos de ex jugadores de las Grandes Ligas en iniciar para un equipo en un juego de la Serie.

Tras recuperarse de un esguince de rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de juego desde el 6 de septiembre, Bichette jugó en segunda base por primera vez en seis años y prefirió la rodilla. Conectó un sencillo en la primera entrada, se desplazó hacia el lado izquierdo del cuadro interior para fildear un rodado y salvar una carrera, y luego, con el marcador 2-2, recibió una base por bolas de Snell en cuenta completa al iniciar la sexta.

Doce bateadores batearon en la entrada. Ernie Clement conectó un sencillo ante el relevista Emmet Sheehan para una ventaja de 3-2, el bateador emergente Nathan Lukes recibió una base por bolas con las bases llenas y Andrés Giménez añadió un sencillo productor.

Ante el aviso de que podría ser bateador emergente, Barger recurrió a la máquina Trajekt y abanicaba lanzamientos que imitaban los de Sheehan. Luego, los Dodgers incorporaron al zurdo Anthony Banda, y Barger conectó un batazo de 413 pies al jardín derecho central con un slider colgado para poner a Toronto arriba 9-2.

El lanzador derecho de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, y el lanzador derecho de los Blue Jays, Kevin Gausman, abren el sábado por la noche.

Fuente: AP