Asonahores anuncia nueva edición de la feria de comercialización turística DATE 2026

La mayor plataforma turística del país regresará del 22 al 24 de abril con expectativas récord de negocios e inversión

Santo Domingo, RD.- La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) anunció oficialmente la celebración del Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, que se realizará del 22 al 24 de abril en el Barceló Bávaro Convention Center, reafirmando su papel como la feria turística anual más importante del país y una de las plataformas de negocios más relevantes del Caribe.

La entidad indicó que DATE se consolida como una plataforma integral que genera impacto directo en la economía nacional, acelera la generación de ventas futuras mediante citas y reuniones entre proveedores dominicanos y compradores extranjeros.

Javier Tejada, 1er. vicepresidente de la Asonahores, destacó que la industria turística desarrolla un momento histórico donde más de 11,600,000 eligieron nuestro país durante el 2025 para pasar sus vacaciones lo que representa la visita de un turista por cada dominicano.

“Es importante cuidar las estructuras que han permitido el florecimiento de este sector y nuestra economía en conjunto, así como preservar las condiciones de estabilidad y seguridad jurídica que nos permiten ser competitivos y atraer inversión extranjera”, manifestó.

Asimismo, resaltó que es crucial para el país seguir avanzando dar solución a importantes retos que se encuentran hoy en desarrollo, en temas como la regulación del ordenamiento territorial, el manejo de los residuos sólidos y el suministro eléctrico, de manera que potencie el posicionamiento como destino y continúe el desarrollo de la economía. Y para esto, DATE es una plataforma de negocios que encaja perfectamente en esta visión del futuro del turismo y nuestro destino país

La feria promueve además la expansión hacia segmentos especializados como turismo cultural, de aventura, religioso, deportivo y MICE (turismo de reuniones), fortaleciendo la propuesta competitiva del país, abriendo nuevos mercados emisores y convirtiéndose en un motor para atraer inversiones e incrementar la llegada de turistas.

Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores destacó el impacto internacional del evento como una iniciativa que abre a la República Dominicana a los mercados internacionales y la integra aún más en las dinámicas del turismo mundial.

“Los récords en las llegadas de turistas, cifras que confiamos incluso superar este año, demuestran una vez más la solidez de DATE como plataforma para la realización de negocios que impulsan esta industria sin chimeneas por la que todos trabajamos”, expresó Lendor.

Igualmente, explicó que esta edición marcará una evolución del evento, con una nueva línea gráfica que integra cultura, paisaje y gastronomía como reflejo del orgullo país, junto a una escenografía innovadora que incorpora tecnología alineada con las tendencias del mercado. Además, mantendrán innovaciones implementadas en ediciones recientes, como la plataforma digital que permite a los participantes gestionar y organizar sus citas de manera ágil y eficiente.

Asimismo, se ampliarán las oportunidades de participación para pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo la integración de nuevos actores a la cadena de valor del turismo y promoviendo un crecimiento más inclusivo del sector.

DATE también incorpora elementos culturales dominicanos, incluyendo la participación de artesanos locales, reforzando no solo la oferta turística sino también la identidad cultural del país ante los mercados internacionales.

Con esta nueva edición, DATE se reafirma como catalizador de inversiones, generador de negocios y vitrina global del turismo dominicano, consolidando a República Dominicana como líder regional y destino competitivo a escala mundial.

DATE 2026 cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, Barceló Bávaro Grand Resort, Coco Bongo y Meliá Hotels International.