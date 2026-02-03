Montecristi: cuando la cultura se convierte en motor de desarrollo

La cultura es el alma de los pueblos; es lo que los define, los distingue y les da sentido de pertenencia. En la franja fronteriza del noroeste de la República Dominicana, Montecristi, se levanta hoy como el ave Fénix, renaciendo desde su historia, sus tradiciones y la firme voluntad de su gente de apostar al desarrollo sin perder su esencia.

Sus pobladores, junto a las autoridades locales y a sectores emprendedores que han creído en el potencial de la provincia, trabajan de manera articulada para que la cultura y las tradiciones se conviertan en el estandarte insignia del crecimiento económico y social. Y los resultados ya son visibles.

Montecristi, vive un activo dinamismo turístico, impulsado por el rescate de su identidad cultural, su patrimonio arquitectónico y su riqueza gastronómica. El crecimiento del turismo ha traído consigo el fortalecimiento del comercio, la llegada de la banca comercial, la apertura de nuevos restaurantes y hoteles, y una mayor oferta de servicios para visitantes nacionales y extranjeros.

Uno de los mayores orgullos de la provincia es su gastronomía tradicional, encabezada por el emblemático chivo liniero, un exquisito manjar elaborado a base de carne de chivo, que se ha convertido en sello distintivo de Montecristi y atractivo obligado para quienes recorren esta región.

Resulta notorio el valor que se le está otorgando al patrimonio cultural, con la conservación y restauración de viviendas centenarias, muchas de las cuales hoy funcionan como pequeños hoteles, restaurantes y espacios culturales, fusionando historia y emprendimiento.

Estas edificaciones, cargadas de memoria y simbolismo, se transforman en negocios que dinamizan la economía local sin borrar la huella del pasado.

A este renacer se suman las importantes inversiones que el Gobierno dominicano ejecuta en el área turística, orientadas a fortalecer el desarrollo y el crecimiento sostenible de los pueblos fronterizos, reconociendo su potencial histórico, cultural y estratégico.

Montecristi demuestra que el progreso no está reñido con la identidad. Al contrario, cuando un pueblo protege su cultura y la convierte en oportunidad, logra avanzar con raíces firmes y mirada al futuro. Hoy, esta provincia fronteriza es ejemplo de cómo la cultura puede ser el camino más seguro hacia el desarrollo.

Patrimonio y cultura

Montecristi, jugó un papel crucial en la historia política de la República Dominicana. En 1854, fue declarada ciudad por el presidente Pedro Santana. Más tarde, en 1895, la ciudad fue testigo de un evento clave para la independencia de Cuba: el Manifiesto de Montecristi, firmado por el líder independentista cubano José Martí y el general dominicano Máximo Gómez.

Este documento sentó las bases para la guerra de independencia cubana contra España.

Montecristi es una ciudad con mucha cultura e historia. La influencia europea de finales del siglo XIX, se manifiesta en su arquitectura victoriana. La Casa Museo Máximo Gómez, el reloj de Montecristi, creado por la compañía de Gustave Eiffel y la iglesia San Fernando, son ejemplos de lo más destacado desde el punto de vista histórico.

En cuanto a cultura, Montecristi, conserva costumbres como la elaboración de charamicos, artesanías de madera, las celebraciones patronales de San Fernando y la pesca artesanal. El chivo liniero, es un plato típico de la región y su gastronomía es célebre por ello.

En el presente, Montecristi, ha empezado a renacer como lugar turístico, sobresaliendo por su belleza natural, su biodiversidad y su historia.

Los turistas, tanto de países extranjeros como del propio país, se sienten atraídos por los lugares emblemáticos de allí, como El Morro, los cayos de los Siete Hermanos y las ruinas de naufragios en sus aguas. Además, la salinización, el ecoturismo y la pesca son fuentes fundamentales de ingresos para la provincia.

Por Luis Ramón López