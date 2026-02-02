Kiko El Crazy ofrece recompensa por celular sustraído durante accidente tránsito

Santo Domingo.-El equipo de trabajo del artista urbano José Alberto Rojas Peralta, conocido popularmente como Kiko El Crazy, informó que el intérprete sufrió un accidente de tránsito alrededor de las 3:00 de la madrugada de este lunes, mientras se dirigía a cumplir con su último compromiso laboral de la noche.

De acuerdo a un comunicado, el incidente se produjo cuando un motorista se atravesó de manera inesperada en la vía, obligando al artista, quien conducía el vehículo en el que se desplazaba, a realizar una maniobra para evitar una colisión directa. Como consecuencia, el automóvil impactó contra un árbol y posteriormente con otro vehículo.

El equipo del exponente aclaró que Kiko El Crazy no tuvo responsabilidad en lo ocurrido y que, desde el primer momento, actuó de manera responsable y humana, brindando asistencia inmediata y realizando los procedimientos legales y personales necesarios para garantizar la atención adecuada del motorista.

Asimismo, se informó que la condición del afectado es estable y que recibe la atención médica correspondiente. El artista expresó su profundo pesar por lo sucedido y reiteró su compromiso con el respeto a la vida, la responsabilidad ciudadana y la transparencia, agradeciendo las muestras de apoyo y comprensión recibidas.

El comunicado solicita a los medios de comunicación y al público en general manejar la información con prudencia y responsabilidad.

Ofrece recompensa por celular sustraído

En otro orden, el equipo del artista anunció una recompensa de 50 mil pesos dominicanos por cualquier información que permita recuperar el celular de Kiko El Crazy, sustraído durante el accidente. Para ofrecer cualquier información se habilitó el número de contacto 809-632-5558.