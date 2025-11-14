Puerto Plata Bridal 2025 oficializará a Puerto Plata como la Primera Ciudad Nupcial de RD

Puerto Plata, RD. – Puerto Plata Bridal 2025 marcará un hito histórico para el turismo de romance, al oficializar a Puerto Plata como la Primera Ciudad Nupcial de la República Dominicana, reafirmando su liderazgo en el segmento de bodas de destino y celebraciones memorables.

El evento, que se desarrollará el miércoles 19 de noviembre, de 9:30 a. m. a 3:30 p. m., en Emotions an Expression of Hodelpa Playa Dorada, se consolida como una jornada tipo congreso que reúne a los principales actores del sector Romance & Destination Weddings, fortaleciendo la visibilidad del destino y su cadena de valor.

Puerto Plata Bridal se ha convertido en una plataforma de referencia nacional, impulsando la integración de la hotelería, gastronomía, moda, diseño, arte, organización de eventos y todos los sectores vinculados a la industria de bodas y celebraciones.

El programa incluirá talleres y conferencias orientadas al fortalecimiento de la gobernanza local, además de espacios de formación, networking y exposición de proveedores. La sección “Bridal Formation”, a cargo de ABE RD, ofrecerá capacitaciones especializadas sobre bodas de destino y gestión de ciudades nupciales, dirigida a agencias, actores de esta cadena de valor y público en general.

El encuentro contará con la participación de destacados profesionales y empresarios de alcance nacional e internacional, reconocidos como Padrinos de Honor: Juan Tomás Díaz, CEO de United Petroleum y presidente de Save the Children RD; Mirta Sánchez, presidente de ABE RD; Jean Roldán, destacado wedding planner; y los desarrolladores de proyectos Daniel Fernández, de Green One Playa Dorada, y Rafael Octavio (Kuky) Silverio, del Grupo KSI.

Entre los invitados especiales y figuras destacadas del sector, se encuentran la gobernadora provincial Claritza Rochtte de Senior, y Pedro Vargas, de Vargas Eventos, reconocido organizador de bodas y eventos de alto nivel en el país.

Asimismo, se entregarán reconocimientos especiales al alcalde Diomedes Roque García (Roquelito García), aliado estratégico de esta versión; Birgitt Heinsen, presidenta del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata; Casa Colonial Boutique Hotel; y Hotel Emotions an Expression of Hodelpa, por su respaldo al desarrollo del turismo de romance en la región.

El presidente de Puerto Plata Bridal, Aneury Pilar, afirmó que “Puerto Plata Bridal es mucho más que un evento: es una visión compartida que impulsa el crecimiento del turismo desde la inspiración, la planificación y la experiencia.

Este 2025 será un punto de inflexión para Puerto Plata, porque consolidamos un modelo de destino que une belleza, organización y propósito, abriendo paso a una nueva era para el segmento Romance & Destination Weddings en la República Dominicana.”

Puerto Plata Bridal 2025 reunirá a parejas, suplidores, profesionales y actores clave del sector, en una experiencia que combina negocios, inspiración y desarrollo turístico, reafirmando a Puerto Plata como el corazón del turismo de romance en el país.

El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Alcaldía Municipal de Puerto Plata, la Gobernación Provincial, Banreservas, Arajet, Casa Colonial Boutique Hotel, Emotions an Expression of Hodelpa, Hotel Gran Ventana, Easy Event Solutions, Green One Playa Dorada, Grupo KSI, Brugal, Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, Camel Safari Exploring, La Isla Bonita, Café Puro, Vinícola del Norte, Gallery Eventos y Alquileres, La Lola Beach Club, Mira Eventos, Armo Eventos, Junior Eventos y Sonidos, Jardín Flores Exóticas, Leydi Cosmetics, Ocean World Adventure Park, Classic Cars Puerto Plata, ABE RD, Adompretur Puerto Plata y TV Plata (Circuito Musa), aliados estratégicos que respaldan el impulso del segmento de bodas y romance en el destino.

Para más información e inscripciones, comuníquese a (809) 801-7674/ puertoplatabridal@gmail.com