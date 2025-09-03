Aventúrate RD 2025 inaugura en Puerto Plata con más de 50 expositores

Con un acto inaugural celebrado en el Iberostar Waves Costa Dorada, dio inicio Aventúrate RD 2025, feria turística que se desarrollará del 2 al 4 de septiembre y que reúne a más de 50 expositores de la República Dominicana y de más de 10 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Colombia, Puerto Rico, México, Alemania, Guatemala, Nicaragua, Perú y Ecuador.

El evento, cuya sede es el hotel Emotions by Hodelpa, reafirma a Puerto Plata como destino anfitrión y referente del turismo sostenible y de aventura, ofreciendo un espacio de encuentro para profesionales nacionales e internacionales, con jornadas profesionales que incluyen rondas de negocios, conferencias especializadas y networking en el Hotel Emotions by Hodelpa.

Durante la inauguración, representantes del sector privado y turístico ofrecieron palabras. María José Berbel, directora de Iberostar Waves Costa Dorada, dio la bienvenida en nombre de la cadena anfitriona, al tiempo de valorar la iniciativa.

Por su parte, Valeria Bedín, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (ASHONORTE) destacó cómo eventos como estos contribuyen al fortalecimiento de la región y al desarrollo del turismo de experiencias, proyectando lo mejor del destino, bajo el espíritu de su marca: ¡Siempre Real!.

Asimismo, Patricia López, gerente de Macorix House of Rum, junto a Jade Almonte de la Fundación Rosaida González, presentó un audiovisual que enaltece la marca emblemática de Puerto Plata, Ron Macorix, mostrando cómo historia, cultura y tradición se convierten en una experiencia turística única.

La presidente ejecutiva de Aventúrate RD, Jakaira Cid, subrayó la relevancia de esta edición como un relanzamiento de la feria con un concepto renovado, enfocado en la innovación, la sostenibilidad y la colaboración público-privada. Destacó el papel de Puerto Plata como referente internacional en turismo de aventura y sostenible.

“Aventúrate RD 2025 no solo celebra lo mejor de nuestra tierra, sino que proyecta su esencia: su diversidad vibrante, su creatividad sin límites y su capacidad de reinventarse con propósito, resiliencia y visión. Hoy abrimos las puertas a experiencias únicas que conectan a nuestro país con el mundo.”, sostuvo.

Reconocimientos especiales

Durante la ceremonia se destacó la trayectoria de hoteleros líderes de Puerto Plata, pieza clave en el fortalecimiento del turismo en la región, entre ellos Roberto Casoni (VH Hotels & Resorts), Luis López (Amhsa Marina Hotels & Resorts), Edmundo Aja (Hodelpa Hotels & Resorts) y Rafael Blanco (Viva Resorts by Wyndham). Además, se entregaron reconocimientos especiales a Ibelca Vásquez, gerente general Caribe Norte de Copa Airlines, y a la aerolínea por su visión estratégica en la conectividad aérea y el impulso del posicionamiento internacional del destino.

Yira Vermenton, directora de Iniciativas Turísticas Provinciales, ofreció las palabras en representación del Ministerio de Turismo, resaltando la importancia del respaldo institucional para el desarrollo de un turismo sostenible y competitivo en la región. Destacó que iniciativas como Aventúrate RD permiten fortalecer la cadena de valor turística, impulsar la innovación y consolidar la posición de Puerto Plata y la República Dominicana como destinos confiables y de calidad.

Vermenton agregó: “El compromiso del Ministerio de Turismo es garantizar que cada proyecto, cada experiencia y cada inversión contribuya a un turismo que respete nuestro entorno, potencie nuestra cultura y genere oportunidades reales para las comunidades locales.”

Patrocinadores y aliados estratégicos

Aventúrate RD 2025 cuenta con el respaldo de patrocinadores principales como Iberostar Costa Dorada, Copa Airlines, Arajet, Ministerio de Turismo, AERODOM, Ferries del Caribe, Hotel Viva Resorts, Hotel Hodelpa, Casa Brugal, Sunset Caribbean Tours, Ron Macorix, Solbus, Supreme Cigar Factory, Puerto Plata TECH, Here You Travel Group, Love POP, Quesería La Lazarina; así como de aliados estratégicos: Banco Popular, Renny Travel, Grupo Sarma, OPETUR, ASHONORTE, Clúster Turístico de Santiago, Aquasmart, Manos Dominicanas, Caribbean Keepsakes, ASHORESOCA, Transporte Monumental, Classic Car Puerto Plata, Nature River Park, Banreservas, Coca Cola y Constructora Omar Castillo, entre otros.

El acto inaugural concluyó con presentaciones artísticas del Ballet Folklórico del Ministerio de Turismo y de Tribu Cibao, reflejando la riqueza de la hospitalidad dominicana, así como con la música en vivo de Café Meclao, combinando tradición, cultura y alegría en una noche inolvidable.